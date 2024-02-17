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Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümde Neler Olacak? Doğa Hamile mi? Fragmanı İzle!

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde aşk, kıskançlık, mutluluk ve şoklar yaşandı. Yeni bölüm fragmanı da heyecan uyandırdı. Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Yayın Tarihi: 17.02.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:57
Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümde Neler Olacak? Doğa Hamile mi? Fragmanı İzle!

Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm Fragmanı İzle! Doğa'nın Hamilelik Şoku! Show TV'de Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi 51. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yeni bölüm fragmanı da merakla bekleniyordu. Peki, Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler!

Kızılcık Şerbeti Son Bölümde Neler Yaşandı?

Kızılcık Şerbeti'nin 51. bölümünde; Pembe, Fatih'e Görkem'i beğendiğini söyler. Görkem ve Fatih de ilk görüşmede birbirlerini beğenirler. Nilay, eve geri döner ve Mustafa çok sevinir. Mustafa, karısına her konuda yardımcı olur ve onu mutlu etmeye çalışır. Kıvılcım ve Ömer, aralarındaki sorunları aşarlar ve ilişkilerine yeni bir sayfa açarlar. Kıvılcım'ın ailesi de bu duruma sevinir ve onlara destek olur.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümde Neler Olacak? Doğa Hamile mi? Fragmanı İzle!

Abdullah, koronavirüse yakalanır ve evde izole edilir. Umut, şirketin avukatlarının çabasıyla hapisten çıkar ama utuksuz yargılanacaktır. Umut, özellikle Nursema'nın ailesinden çok utanır ve kendini kötü hisseder. Umut, çok stresli ve çok üzgündür.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümde Neler Olacak? Doğa Hamile mi? Fragmanı İzle!

Ömer, Fatih ve Görkem'in birlikte olduğunu duyar ve çok kızar. Ama yapabileceği bir şey olmadığını anlar. Doğa, boşanınca annesinin evine gider. Alev'in evinde kaldığı bir gün, Kıvılcım'ın bulduğu bir hamilelik testi herkesi şaşırtır.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümde Neler Olacak? Doğa Hamile mi? Fragmanı İzle!

Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı için tıklayın.

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