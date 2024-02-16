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Kod Adı Kırlangıç'ın konusu değişti! Drone yarışları bitti, Rc arabalar başladı

Kod Adı Kırlangıç dizisi, drone yarışlarından rc arabalarına geçiyor. Kırlangıç Takımı, yeni rakipleri Aslan ve Berke ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:45
Kod Adı Kırlangıç'ın konusu değişti! Drone yarışları bitti, Rc arabalar başladı

Kod Adı Kırlangıç'ta Yeni Dönem

Zera Medya yapımı Kod Adı Kırlangıç dizisi, Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Teknoloji meraklısı çocukların heyecanlı maceralarını anlatan dizinin hikayesi, drone yarışlarından rc arabalarına geçiyor.

Çocuklar Rc Arabalarla Yarışacak

Dizinin başlangıcında drone yarışlarına katılan Kırlangıç Takımı, yeni bölümlerde rc arabalarla yarışmaya başlayacak. Zeynep'in eski rc arabasını tamir ederek yarışlara hazırlanan çocuklar, yeni maceralar yaşayacak. Rc arabaların hem hızlı hem de eğlenceli olduğunu söyleyen çocuklar, yarışlarda başarılı olmak için çalışacak.

Kod Adı Kırlangıç'ın konusu değişti! Drone yarışları bitti, Rc arabalar başladı

Aslan ve Berke Dizide

Dizinin yeni bölümlerinde Kırlangıç Takımı'nın karşısına Aslan ve Berke adlı iki yeni karakter çıkacak. Aslan ve Berke, Kırlangıç Takımı'nın rakibi olacak ve onlara zorluk çıkaracak. Aslan ve Berke'nin dizideki rolleri merak uyandırıyor. Dizinin yeni bölümlerinde neler olacağı ise izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

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