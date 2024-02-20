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Kral Şakir: Devler Uyandı - Gişede fırtına gibi esti: Aileler ve çocuklardan büyük ilgi gördü!

Kral Şakir: Devler Uyandı, Varol Yaşaroğlu’nun çizgi film serisinin son filmi. Film, yapay zeka devrimine karşı mücadele eden Şakir ve ailesinin maceralarını anlatıyor. Film, hafta sonu gişesinde birinci oldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:48
Kral Şakir: Devler Uyandı - Gişede fırtına gibi esti: Aileler ve çocuklardan büyük ilgi gördü!

Kral Şakir: Devler Uyandı - Haftanın Lideri

Kral Şakir: Devler Uyandı, Varol Yaşaroğlu imzalı popüler çizgi film serisinin son halkası. Film, hafta sonu gişesinde rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya oturdu.

Varol Yaşaroğlu'nun Yeni Başyapıtı

Çocukların ve ailelerin sevgilisi Kral Şakir, maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Varol Yaşaroğlu'nun yaratıcısı olduğu çizgi film serisinin altıncı filmi olan Kral Şakir: Devler Uyandı, gişeye fırtına gibi girdi. Film, 172 bin 702 izleyici sayısı ve 24 milyon 349 bin 279 TL hasılat ile haftanın en çok izlenen filmi oldu. Filmin galası ise geçen hafta sonu 2 bin kişilik bir katılımla yapıldı.

Kral Şakir: Devler Uyandı - Konusu

Film, günümüzün en önemli konularından biri olan yapay zeka devrimine odaklanıyor. Bir teknoloji firması, elektronik cihazları hareket ettirebilen bir sistem geliştirir. Şakir ve ailesi, bu firmanın ürünlerine hayran kalır. Ancak firmanın sahibi Harun, geçmişte Şakir'in babaannesi Seniha'nın bulduğu bir taşın içindeki kötü güç tarafından ele geçirilir. Harun, teknolojik ordusunu dünyaya hakim olmak için kullanır. Şakir ve ailesi ise, hem kayıp babaannelerini bulmak hem de dünyayı kurtarmak için mücadele eder.

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