Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Kaos; Kurtlar Vadisi serisinin devamı niteliğinde bir yapım olarak yayınlandığı dönem büyük yankı uyandırmıştı. Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar olarak özdeşleştiği Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dönem olayları ile mücadele edilmesi konusu işlenmekteydi. Kurtlar vadisi serisini en çok dikkat çeken bölümlerini içeren Kurtlar Vadisi Kaos geçtiğimiz seneden beri yeni bölümleri ile merakla beklenilmekteydi. Geçtiğimiz sene içerisinde Necati Şaşmaz katıldığı bir televizyon programında Kurtlar Vadisi Kaos'un çekimlerinin başlayacağını belirtmişti. Ancak Kahramanmaraş depremi sonrasında çekimlerinin ertelendiği belirtilirken tarih karmaşası o süreden beri devam etmekteydi.

Kurtlar Vadisi Kaos olarak ekranlara geri döneceği iddia edilen meşhur dizi ile alakalı gelişmeler o tarihten beri merakla araştırılıyor. Gün gün dizinin müptelaları dizinin yayınlanacağı tarih ile alakalı açıklamayı beklerken, diğer taraftan da hangi kanalda yayınlanacağı konusu da merak edilmekteydi. Paralı platformda ya da TV kanalında yayınlanacağı konusunda çok sayıda iddialar sosyal medya gündeminde iken, şu sıralar tekrardan Kurtlar Vadisi Kaos ile alakalı içerikler yayınlanmaya başladı. Peki Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos yeni bölüm ne zaman? Kurtlar Vadisi hangi kanal da? Kurtlar Vadisi EXXEN'de mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Uluslararası bir terör örgütü olarak bilinen Kaos'un amacı dünyayı yönetmek ve istediği gibi şekillendirmek olarak bilinmektedir. Suikastlar, sabotajlar ve gizli operasyonların kaynağı olan bu örgüt dünyanın her yerinde kaos ortamı yaratmaktadır. Gizemli bir kişi olarak tahmin edilen kaosun lideri gizli bir kişilik olarak bilinmektedir. Yeni bölümleri yayınlanacağı tahmin edilen Kurtlar VadisiKaos izleyicileri aksiyon ve duygu dolu sahnelere ortaklık etmek için adeta gün sayıyor





KURTLAR VADİSİ KAOS HANGİ KANALDA?

Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı olarak başlayacağı tahmin edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un Acun Ilıcalı'nın dijital platformu olan EXXEN'de yayınlanmaya başlayacağı öne sürülüyor.





KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER

Kurtlar Vadisi Kaos yeni bölümleri ile EXXEN platformunda yayınlanmaya başlayacağı açıklanması sonrasında dizinin oyuncu kadrosu ile alakalı da açıklamalar sosyal medyada konuşuluyor. Ayşegül Çınar, Can gürzap, Serdar Akkaya, Erhan Ufak gibi usta isimlerin oyuncu kadrosu içerisinde olacağı tahmin ediliyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal medyada şy sıralar gündemde olan Kurtlar Vadisi Kaos ile alakalı gelişmeler de 14 Şubat'ta EXXEn platformunda yayınlanacağı iddia ediliyır. Acun Ilıcalı'nın son dakika açıklama yapacağı tahmin ediliyor.