Bist 100
8.994 1%
DOLAR
30,73 0,05%
EURO
32,96 -0,51%
ALTIN
1.970,94 -1,21%

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Senelerdir başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos ile alakalı son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 18:20
Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Kaos; Kurtlar Vadisi serisinin devamı niteliğinde bir yapım olarak yayınlandığı dönem büyük yankı uyandırmıştı. Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar olarak özdeşleştiği Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dönem olayları ile mücadele edilmesi konusu işlenmekteydi. Kurtlar vadisi serisini en çok dikkat çeken bölümlerini içeren Kurtlar Vadisi Kaos geçtiğimiz seneden beri yeni bölümleri ile merakla beklenilmekteydi. Geçtiğimiz sene içerisinde Necati Şaşmaz katıldığı bir televizyon programında Kurtlar Vadisi Kaos'un çekimlerinin başlayacağını belirtmişti. Ancak Kahramanmaraş depremi sonrasında çekimlerinin ertelendiği belirtilirken tarih karmaşası o süreden beri devam etmekteydi.

Kurtlar Vadisi Kaos olarak ekranlara geri döneceği iddia edilen meşhur dizi ile alakalı gelişmeler o tarihten beri merakla araştırılıyor. Gün gün dizinin müptelaları dizinin yayınlanacağı tarih ile alakalı açıklamayı beklerken, diğer taraftan da hangi kanalda yayınlanacağı konusu da merak edilmekteydi. Paralı platformda ya da TV kanalında yayınlanacağı konusunda çok sayıda iddialar sosyal medya gündeminde iken, şu sıralar tekrardan Kurtlar Vadisi Kaos ile alakalı içerikler yayınlanmaya başladı. Peki Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos yeni bölüm ne zaman? Kurtlar Vadisi hangi kanal da? Kurtlar Vadisi EXXEN'de mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Uluslararası bir terör örgütü olarak bilinen Kaos'un amacı dünyayı yönetmek ve istediği gibi şekillendirmek olarak bilinmektedir. Suikastlar, sabotajlar ve gizli operasyonların kaynağı olan bu örgüt dünyanın her yerinde kaos ortamı yaratmaktadır. Gizemli bir kişi olarak tahmin edilen kaosun lideri gizli bir kişilik olarak bilinmektedir. Yeni bölümleri yayınlanacağı tahmin edilen Kurtlar VadisiKaos izleyicileri aksiyon ve duygu dolu sahnelere ortaklık etmek için adeta gün sayıyor 

KVP

KURTLAR VADİSİ KAOS HANGİ KANALDA?

Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı olarak başlayacağı tahmin edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un Acun Ilıcalı'nın dijital platformu olan EXXEN'de yayınlanmaya başlayacağı öne sürülüyor. 

KVP

KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER

Kurtlar Vadisi Kaos yeni bölümleri ile EXXEN platformunda yayınlanmaya başlayacağı açıklanması sonrasında dizinin oyuncu kadrosu ile alakalı da açıklamalar sosyal medyada konuşuluyor. Ayşegül Çınar, Can gürzap, Serdar Akkaya, Erhan Ufak gibi usta isimlerin oyuncu kadrosu içerisinde olacağı tahmin ediliyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal medyada şy sıralar gündemde olan Kurtlar Vadisi Kaos ile alakalı gelişmeler de 14 Şubat'ta EXXEn platformunda yayınlanacağı iddia ediliyır. Acun Ilıcalı'nın son dakika açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Android telefon sahipleri, batarya ömrünü uzatan bu 'gizli numarayı' hemen sizinle paylaşıyoruz!

Android telefon sahipleri, batarya ömrünü uzatan bu 'gizli numarayı' hemen sizinle paylaşıyoruz!

Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi
2
Lohusa’nın yıldızı Su Şanad, Yandaki Oda’da Nezaket karakterini canlandıracak!
3
Kendini Mehdi Sanan Sözde Hoca Genç Kızları Termal Otele Toplayıp ‘Savaş Çıkartacağız’ Diyen Mustafa Çabuk Hakkında Flaş Gelişme
4
Demet Evgar'ın Bahar'ı bu akşam Show TV'de başlıyor! İşte ''Bahar'' dizisinin konusu ve oyuncuları..
5
Yandaki Oda, izleyicileri ekrana kilitleyecek bir hikaye sunuyor! İşte dizinin ilk tanıtımı
6
Safir dizisi final mi yapıyor? Dizi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?
7
Yargı dizisinde yeni savcı bombası! Defne Kayalar, Ilgaz ile Ceylin'in arasına mı girecek?

Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Süper Lig'in şampiyonunu erkenden duyurdular! Puanı bile belli

Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Android telefon sahipleri, batarya ömrünü uzatan bu 'gizli numarayı' hemen sizinle paylaşıyoruz!