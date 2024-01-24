Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları

Kuruluş Osman’ın Yeni Yıldızı: Yağmur Öztürk

atv’nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Osman, beşinci sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosu her bölümde yeni isimlerle zenginleşiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak güzel ve yetenekli oyuncu Yağmur Öztürk, Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Yağmur Öztürk Kuruluş Osman’da Hangi Rolü Oynayacak?

Yağmur Öztürk, Kuruluş Osman dizisinde Orhan’ın eşi Elçim Hatun rolüne hayat verecek. Elçim Hatun, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in oğlu ve ikinci padişah Orhan’ın eşidir. Dizide Elçim Hatun, savaşçı ve cesur bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Dizinin senaryosuna yeni bir soluk getirecek.