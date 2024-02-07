Kuruluş Osman Halil kimdir, nereli kaç yaşında? Halil ölecek mi?

Kuruluş Osman Halil'i kim oynuyor, gerçek ismi ne?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda ortaya çıkan Halil karakteri, Osman Bey’in alplerinden ve en güvendiği dostlarından biridir. Halil, Osman Bey’in yanında birçok savaşa katılmış ve ona sadakatle hizmet etmiştir. Dizide Halil karakterini canlandıran Taner Rumeli ise, genç ve başarılı bir oyuncudur. İşte, Halil ve Taner Rumeli hakkında merak edilenler…





Kuruluş Osman Halil kimdir?



Halil, Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda yer alan bir karakterdir. Osman Bey’in alplerinden ve en yakın dostlarından biridir. Osman Bey’in emriyle Germiyanoğulları Beyliği’ne giderek, Yakup Bey’in kızı Gonca Hatun ile evlenmiştir. Bu evlilik, Osman Bey ile Yakup Bey arasında bir ittifak kurulmasını sağlamıştır. Halil, Gonca Hatun’a aşık olmuş ve onunla mutlu bir hayat sürmüştür. Halil, aynı zamanda Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’in de sırdaşıdır. Halil, Osman Bey’in fetihlerinde önemli bir rol oynamış ve onun yanında cesurca savaşmıştır.

Taner Rumeli kimdir?

Mehmet Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olan Rumeli, oyunculuk kariyerine televizyon ve sinema dünyasında başladı.

Televizyon dizilerinde başarılı performanslar sergileyen Rumeli'nin filmografisinde şu yapımlar yer almaktadır:



- 2007-2008: "Bizim Evin Halleri" - Çetin

- 2008: "Cin Geçidi" (TV filmi) - Güney

- 2011: "Nuri" - Can

- 2011-2012: "Öyle Bir Geçer Zaman ki" - Tarık

- 2012: "Atlılar" - Şahin Bey

- 2013-2014: "İnadına Yaşamak" - Selim

- 2014: "Analı Oğullu" - Fırat

- 2008-2015: "Unutma Beni" - Levent

- 2015-2016: "Asla Vazgeçmem" - Fatih

- "İnadına Aşk" - Toprak

- 2018: "Kalbimin Sultanı" - Musa Ağa

- 2019-2020: "Afili Aşk" - Rıza Özkayalı

- 2020-2021: "Sol Yanım" - Onur

- 2021: "Baş Belası" - Yener Yılmaz

- 2022: "Baba" - Servet Saruhanlı

- 2023: "Şahane Hayatım" - Fatih Hoca

- 2023: "Kardeşlerim" - Gökhan Çetin

- 2024: "Kara Ağaç Destanı"

- 2024: "Kuruluş Osman" - Halil

Sinema alanında da yer alan başarılı projelerde rol alan Rumeli'nin sinema filmografisinde şu yapımlar bulunmaktadır:

- 2007: "Bitmeyen Makarna" - Mehmet

- 2010: "Son İstasyon" - Arda

- 2015: "Sol Şerit" - Kaan

- "Öyle ya da Böyle"

- 2022: "Anka"

- 2024: "Sadık Ahmet" - İbrahim Şerif