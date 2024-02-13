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Lohusa’nın yıldızı Su Şanad, Yandaki Oda’da Nezaket karakterini canlandıracak!

Lohusa filmiyle yıldızı parlayan Su Şanad, yeni dizisi Yandaki Oda’da Nezaket karakterini canlandıracak. Dizi, sürpriz bir evlilik sonrası yaşananları anlatacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:07
Lohusa’nın yıldızı Su Şanad, Yandaki Oda’da Nezaket karakterini canlandıracak!

Lohusa Filminin Yıldızı Su Şanad, Yandaki Oda Dizisine Dahil Oldu

Lohusa filmi, vizyona girdiği 4 haftada 1 milyon 601 bin 264 izleyici ve 213 milyon 204 bin 59 TL hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Gupse Özay'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı filmin kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Özge karakterini canlandıran Su Şanad oldu. Şanad, rolüyle izleyicilerden tam not aldı.

Su Şanad, Yandaki Oda Dizisinin Nezaket'i Olacak

Su Şanad, başarılı performansıyla dikkat çektiği Lohusa filminden sonra yeni bir projeye imza attı. Dün akşam ilk fragmanı yayınlanan Yandaki Oda dizisinde yer alacağı duyuruldu. Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Derya Karadaş, Melek Baykal, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak gibi usta oyuncuların rol aldığı dizide Şanad, Nezaket adlı bir karakteri oynayacak.

Yandaki Oda Dizisi, Sürpriz Bir Evlilikten Sonra Neler Olduğunu Anlatacak

OGM Pictures yapımı olan Yandaki Oda dizisi, sürpriz bir evlilik sonrasında yaşanan komik, dramatik ve romantik olayları ekrana taşıyacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul oturuyor. Yandaki Oda dizisi, yakında Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

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