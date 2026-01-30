Mersin'de 'Sessiz Mirasın Sesi' Sergisi: İğne Oyası Çağdaş Sanatta

Mersin'de 'Sessiz Mirasın Sesi' sergisi sanatseverlerle buluştu

Mersin'de, kadın emeğiyle yaşatılan iğne oyası mirası çağdaş sanatla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersinden Kadın Kooperatifi paydaşlığında düzenlenen sergi, sanatçı Sevim Şanlı'nın ilham verici çalışmalarıyla Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı.

Serginin öne çıkanları

Sergide sanatçı Sevim Şanlı'ya ait 150 eser yer alıyor. Eserlerde yağlı boya üzerine iğne oyası işlemeleri uygulanarak geleneksel kadın emeği ile çağdaş resim dili harmanlandı.

Etkinlik; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ile birlikte Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde sürdürülen iğne oyası geleneğinin çağdaş sanata taşınmasının ürünü olarak gerçekleştirildi.

Başkan Seçer'den yerel yönetim vurgusu

Belediyeler ve başkanları millet iradesinin tecelli ettiği en önemli kurumlardır

Seçer konuşmasında, vatandaşın yerel yönetime katkısına dikkat çekerek şunları kaydetti: Vatandaş belediye başkanı üzerinden kendini yönetecek, yerel hizmeti verecek kişileri seçiyor. Bu nedenle belediye başkanı şehrini çok iyi bilmeli. O şehrin dinamiklerini, demografisini, toplumsal yapısını, hassasiyetlerini bunları iyi ölçebilmeli. Nihayetinde yerelde uygulayacakları hizmetlerin, alacakları kararların temelinde o bilgi birikimi yatıyor

Seçer, Mersin'i özetlerken ise şu ifadesi kullandı: Mersin benim için Türkiye’dir, Türkiye’nin izdüşümüdür. Şehrin toplumsal, siyasal ve ekonomik çeşitliliğinin Türkiye'nin minyatürünü yansıttığını belirtti ve Mersin'i kültürlerin buluşma noktası olarak tanımladı.

Mersinden Kadın Kooperatifi ve iğne oyasının önemi

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, serginin değerine dikkat çekerek duygularını şu sözlerle dile getirdi: İğne oyası yüzyıllardır Anadolu kadınının sessiz bir dili oldu. Kadınlar çoğu zaman duygularını, hissettiklerini, konuşamadıklarını, üzüntülerini ve sevinçlerini sessizce iğne oyasında motifler halinde sundular, kendileri ve komşuları bunları kullandılar

Seçer, motiflerin doğadan ilham aldığını vurgulayarak ekledi: Kadınlar, duygularıyla doğadaki renkleri, çiçekleri, kuşları, böcekleri ve doğanın var ettiği tüm nesneleri resmettiler ve bunları motif haline getirdiler. Bu yüzden bizim için çok kıymetli bir miras

Kooperatif başkanı ayrıca iğne oyasını görünür kılmak ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla bu sergiyi düzenlediklerini ifade etti. Bu mirasın unutulmaya yüz tuttuğuna dikkat çekerek, iğne oyasına farklı bir bakış kazandırma hedeflerinden söz etti.

Açılış ve satın alma desteği

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve iğne oyası üreticisi kadınların katılımıyla kurdele kesilerek sergi ziyarete açıldı. Sergi 31 Ocak tarihine kadar açık olacak.

Açılış sırasında Başkan Vahap Seçer, iğne oyasının yağlı boya ile tuvalde buluştuğu '12 Ay' ve 'Emanet' adlı tabloları satın alarak sergiye maddi ve manevi destek verdi.

