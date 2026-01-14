Mersin Emekli Evleri: Emeklilerin İkinci Adresi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Evleri, farklı ilçelerde emeklilere ücretsiz kültür, spor ve sağlık hizmetleri sunarak sosyal hayatın merkezi haline geldi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emekli Evleri, kent genelinde emeklilerin sosyal yaşamdan kopmadan aktif, sağlıklı ve dayanışma içinde bir hayat sürmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri, Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde faaliyet gösteriyor. Bu merkezler, yaş almış bireylerin neredeyse her gün faydalandığı, aile ortamının oluştuğu sosyal paylaşım alanları olarak öne çıkıyor.

Etkinlikler ve hizmetler

Merkezlerde düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler sayesinde emekliler hem fiziksel hem de psikolojik olarak destekleniyor. Üyeler; sohbet edip kitap ve gazete okuyarak, dama ve satranç gibi zeka oyunları oynayarak vakit geçiriyor.

Tiyatro, sinema, konser, piknik, deniz gezileri ve söyleşilerin yanı sıra sağlık taramaları, egzersiz ve spor faaliyetleri de düzenleniyor. Sunulan hizmetlerin ücretsiz olması, özellikle ekonomik koşullar nedeniyle sosyal hayata katılmakta zorlanan emekliler için önemli bir destek sağlıyor.

2026'da da sürecek destek

Sosyal belediyeciliğin güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkan Emekli Evleri, 2026 yılında da emeklilere hizmet vermeyi sürdürecek.

Yetkili açıklaması

Büyükşehir Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, emekli evlerinin emekliler için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi: "Emekli evlerimizde tiyatro, konser, piknik, deniz gezileri, söyleşiler ve sağlık taramaları düzenliyoruz. Burası sadece oturulan yerler değil; sağlık, kültür, spor ve dayanışmanın olduğu yaşam merkezleridir. Emekli evlerimiz hareketli ve sağlıklı yaşama destek sunuyor. Üyelerimiz hizmetlerimizden çok memnun".

Yeter, üyelerin özellikle gezi, tiyatro, sinema, söyleşi ve sağlık taramalarına yoğun ilgi gösterdiğini ve bu hizmetlerin 2026 yılında da devam edeceğini söyledi.

Üye görüşleri

Emekli evi üyelerinden Mehmet Aktaş, Halkkent Emekli Evini aktif olarak kullandığını belirterek, "Neredeyse her gün geliyorum. Çok samimi bir ortam var. Gezilerimiz, tiyatrolarımız, pikniklerimiz oluyor. Sosyal ve kültürel anlamda bize büyük fayda sağlıyor" dedi.

Ökkeş Yetim ise Emekli Evini ikinci adresi olarak gördüğünü belirterek, "Buradan başka zaman geçirecek yerimiz yok. Bütün aktivitelerden faydalanıyoruz. Ekonomik olarak da büyük avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

