Eskipazar'da Belediye Başkanları Hadrianapolis Antik Kenti'nde Buluştu

Karabük'ün Eskipazar ilçesi, il ve çevre ilçelerin belediye başkanlarını ağırladı. Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ahmet Aydemir ev sahipliğinde, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Kararaş, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ilçede buluştu.

Ziyaret ve inceleme

Belediye başkanları, kar altında kalan Hadrianapolis Antik Kenti'ni dolaşarak tarihi alan hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkanlar, antik kentin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Cıva'nın mesajı

Serkan Cıva, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cıva, "Hep birlikte omuz omuza vererek ilçelerimiz ve bölgemiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Ortak akıl ve iş birliğiyle çok daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. Başkan Cıva, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Yoldaşın varsa, yol yorsa da güzeldir." sözleriyle birlik mesajı verdi.

