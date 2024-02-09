Müge Anlı'da bir cinayet düğümü daha çözülüyor: Gökhan Tombak'a bakın ne olmuş nasıl ölmüş!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem Gökhan Tombalak cinayeti: Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Gökhan Tombak cinayetiyle ilgili olarak, Burdur'un Karaaliler köyünde evinin önünde silahla öldürülen Gökhan Tombak'ın katili kimdir? İddiaların odağındaki muhtarın oğlu, canlı yayında Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Toprak ile yüzleşti.





1 Aralık Perşembe gecesi Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde öldürülen evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak cinayeti hala araştırılıyor.

Kocasının ölümü hakkında şüpheleri olan ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Asuman Toprak, cinayete dair bilgisinin olduğunu düşündüğü Mehmet Çelik'i suçladı.

Asuman Toprak, Gökhan Tombak'ın köy muhtarı Hasan Uçar ile de bir husumeti olduğunu belirtti ve şüphelendiği isimlerden şikayetçi oldu.

Üfürükçü olarak tanınan iddia edilen Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok" dedi.





Köyde hakkında birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik ile ilgili şoke eden bir bilgi daha canlı yayında ortaya çıktı.

Mehmet Çelik'in, köy muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu iddiası gündeme gelirken, Mehmet Çelik bu iddiayı yalanladı.

Gökhan Tombak'ın ölmeden önce bir 'lahit' bulduğunu belirten Mehmet Çelik, "Belki bu yüzden öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

İddiaların odağında muhtarın oğlu Ahmet Uçar, 7 Şubat 2024 tarihli canlı yayınına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.





Gökhan Tombak'ın köyde annesi hakkında attığı iftiraları bilmediğini söyleyen muhtarın oğlu Ahmet Uçar, bu dedikodulardan yeni haberi olduğunu belirtti.

Cinayetten önce Gökhan Tombak ile aynı mekanda görülen muhtarın oğlu Ahmet Uçar, selamlaşmadıkları iddialarına "Yanına gitmedim ama uzaktan selamlaştık" dedi.

Cinayetten sonra babasının ve kendi telefonunun neden kapalı olduğu sorulan Ahmet Uçar, "Telefonum çekmiyordu" dedi.

Cinayetten 2 ay sonra bir telefon konuşmasında "Birini daha öldürürüz" dediği iddia edilen Ahmet Uçar, "Daha önce birine tokat bile atmadım, ne öldürmesi?" dedi.





Muhtar azası Gökhan Tombak cinayetinde define husumeti ve ilişki iddiasının üzerinde duruluyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!