Müge Anlı'da bir cinayetin sırrı daha çözüldü: Katil bakın kim çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in cinayeti, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında çözüldü.





Çelik'in cesedi, katil zanlısının açıklamaları doğrultusunda bulundu. Baş şüpheli olarak gösterilen Yasin Tıraş, cinayeti işlediğini ve daha sonra cesedi ıssız bir yerde yakarak ortadan kaldırdığını itiraf etti.





Cinayetin ardındaki neden ve detaylar incelenirken, suç aleti olan silahın da evinde bulunduğu belirtildi. Yasin Tıraş, çeşitli suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Cinayetle bağlantılı olarak Hasan Hüseyin Çelik'in kızları Şerife'nin de ifade verdiği belirtildi. Ceset, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.





Müge Anlı, bir başka dosyayı daha aydınlığa kavuşturarak izleyicilere gerçek bir suç hikayesini daha aktardı. Müge Anlı'nın programı hafta içi her gün canlı yayınlanıyor ve izleyicilere kayıp kişilerin bulunması ve çeşitli suç dosyalarının çözülmesine yardımcı oluyor.

