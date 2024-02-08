Müge Anlı'da bir cinayetin sırrı daha çözüldü: Katil bakın kim çıktı

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Çelik’in vahşice öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığı anlaşıldı. Cinayetin faili olduğu iddia edilen Mert’in, Çelik’in kızı Şerife ile eski nişanlı olduğu ortaya çıktı. Şerife ise bu iddiayı reddetti. Cinayette Şerife’nin rolü olup olmadığı soruşturuluyor.

Müge Anlı'da bir cinayetin sırrı daha çözüldü: Katil bakın kim çıktı
Yayın Tarihi:

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in cinayeti, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında çözüldü.

müge anlı

Çelik'in cesedi, katil zanlısının açıklamaları doğrultusunda bulundu. Baş şüpheli olarak gösterilen Yasin Tıraş, cinayeti işlediğini ve daha sonra cesedi ıssız bir yerde yakarak ortadan kaldırdığını itiraf etti. 

müge anlı

Cinayetin ardındaki neden ve detaylar incelenirken, suç aleti olan silahın da evinde bulunduğu belirtildi. Yasin Tıraş, çeşitli suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

müge anlı

Cinayetle bağlantılı olarak Hasan Hüseyin Çelik'in kızları Şerife'nin de ifade verdiği belirtildi. Ceset, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. 

müge anlı

Müge Anlı, bir başka dosyayı daha aydınlığa kavuşturarak izleyicilere gerçek bir suç hikayesini daha aktardı. Müge Anlı'nın programı hafta içi her gün canlı yayınlanıyor ve izleyicilere kayıp kişilerin bulunması ve çeşitli suç dosyalarının çözülmesine yardımcı oluyor.

Öne Çıkanlar
Audi'den baş döndüren model! Türkiye'ye o tarihte giriş yapacak: Görenler bayılacak Audi'den baş döndüren model! Türkiye'ye o tarihte giriş yapacak: Görenler bayılacak
Yastık altında 107 Bin TL’si olan zil takıp oynayacak! İş yeri deposu satışa çıkartıldı Yastık altında 107 Bin TL’si olan zil takıp oynayacak! İş yeri deposu satışa çıkartıldı
Türkiye'nin 81 ili alarm veriyor! Böyle giderse 2-3-4 ay sonra yandık Türkiye'nin 81 ili alarm veriyor! Böyle giderse 2-3-4 ay sonra yandık
Çok Okunanlar
Atv’nin drama departmanı yenilendi! İşte detayları Atv’nin drama departmanı yenilendi! İşte detayları Kuruluş Osman Ayça Hatun kimdir? Memleketi şaşırttı! Kuruluş Osman Ayça Hatun kimdir? Memleketi şaşırttı! Kuruluş Osman Holofira’nın teyzesi Olivia kimdir, nereli, kaç yaşında? Olivia öldü mü? Kuruluş Osman Holofira’nın teyzesi Olivia kimdir, nereli, kaç yaşında? Olivia öldü mü? Kuruluş Osman Halil kimdir, nereli kaç yaşında? Halil ölecek mi? Kuruluş Osman Halil kimdir, nereli kaç yaşında? Halil ölecek mi? Kuruluş Osman Gündüz Bey Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Kuruluş Osman Gündüz Bey Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?