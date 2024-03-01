Müge Anlı’da Skandal: Kocası 21 Yaşındaki Yeğeniyle Kaçtı, Nikah Kıyacaklarını Söyledi

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ÇILGINA DÖNDÜ: "BÖYLE ŞEY OLUR MU?"

Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden bir olay yaşandı. 17 yıldır evinde yaşadığı iddia edilen yeğeni Kezban Ünal'ın kayboluşunu araştıran programda, Hacer Dursun, eşi Hüseyin Bey'in yeğenini kaçırdığını iddia etti. Kezban, canlı yayında halasıyla yüzleşti ve eve dönmek istemediğini belirtti.





"NİKAH KIYACAĞIM"

Hacer Dursun'un iddialarının ardından eşi Hüseyin Bey de canlı yayına katıldı ve 21 yaşındaki yeğeni için "Kezban ile nikah kıyacağım" dedi. Bu açıklamanın ardından Müge Anlı adeta çılgına dönerek, "Sizin ikinizin aklı mı yok? Yoksa gerçekten bu kadar yüzsüzce davranamazsınız. Böyle şey olur mu? O senin kızın. Kızın da yaşında." şeklinde sert tepki gösterdi.

"AHLAKİ BAĞIN YOK MU?"





Hüseyin Bey'in "Kan bağım yok ki" cevabı üzerine Müge Anlı daha da sinirlenerek, "Ahlaki bağın yok mu? Sen onun eniştesisin. Sen onun halasının kocasısın. Ne demek kan bağım yok. Bu çocuğu sen 5 yaşından beri görüyorsan insan evlat diye görür onu." şeklinde sert çıktı.