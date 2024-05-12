O dizi öyle bir final yaptı ki! İzleyiciler kaç gündür finali konuşuyor

Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yanı sıra Barış Falay'ın paylaştığı 'Ömer' dizisi 6 Mayıs akşamı Star Tv ekranlarına gelen son bölümüyle veda etti. Dizinin oyuncuları ve yönetmenleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak izleyicilere veda ettiler.

Dizinin yönetmen koltuğuna oturan Cem Karcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 3. bölümden itibaren İstanbul'da herhangi bir camiye girmelerinin yasaklandığını söyledi. Karcı, amaçlarının ayrılık değil dayanışma olduğunu da ifade etti.





“AMACIMIZ BÖLMEK DEĞİL BİRLEŞTİRMEK”

Cem Karcı mesajında ​​şu cümleleri kullandı:

“Bu gece son kez Ömer diyoruz! Bu yolculuğa sevginin ve dayanışmanın gücüyle başlıyoruz. Amacımız insanlara dokunmak ve hayatlarında farklı bakış açısı yaratmak. Anlaşılan söylediklerimiz birilerini üzmüştü ve üçüncü bölümde İstanbul'daki tüm camilere girmemiz yasaklanmıştı. Ama bizim amacımız bölmek değil, birleştirmek. Dinin kutuplaşmaya değil, sevgiyle birleşmeye dayandığını anlatmaktır. Ancak biz elimizden geleni yaptık. Bunu baskı olmadan nazikçe ve kibarca açıklayabileceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar bizimle birlikte olan tüm izleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Sanırım bu erken bir veda, evet. Ama sana yeni hikayeler anlatmak için sabırsızlanıyorum."

'HAYATIMIN EN ÖZEL İŞİ'





Dizide Gamze karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Bahadır, dizi hakkında şunları söyledi: “O kadar çok anı ve görüntü var ki hangisini paylaşacağımı bilemiyorum. Benim için hayatımdaki en özel işlerden biriydi. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Sizinle çalışmak bir zevkti."

'İYİ Kİ KARŞILAŞTIK'

Dizide Ömer karakterini canlandıran Selahattin Paşalı ise şunları söyledi: "Ömer son defa ekrana geliyor. İzleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tanıştığımıza çok sevindim. Hoşçakalın."