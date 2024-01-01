RTÜK'ün durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar 3.bölüm bu hafta var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 3.bölüm fragmanı

Diziseverler, her Pazartesi akşamı Fox TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünü heyecanla beklerken, bu hafta beklenen yeni bölüm yerine dizinin tekrarının yayınlandığını fark ettiler. Bu durum, seyirciler arasında "Kızıl Goncalar bu akşam neden yok?" ve "Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?" gibi soruların hızla ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni bölümün eksikliği hakkında merak edilen sebepler ve dizinin geleceği hakkında spekülasyonlar da başladı. Seyirciler, Kızıl Goncalar'nın 15. bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve dizinin geleceği hakkında net bilgilere ulaşmayı bekliyor. Tüm bu gelişmeleri takip eden diziseverler için Kızıl Goncalar 14.bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte merak edilen soruların cevabı haberimizde.





KIZIL GONCALAR BU AKŞAM NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır final yapmadı. Kızıl Goncalar dizisi 1 hafta yeni yıl tatili verdi.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Kızıl Goncalar yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartes 20:00'da yeni gününde Fox TV'de!

NE OLMUŞTU?

Kızıl Goncalar dizisi, popülerliğiyle bilinen FOX TV'nin yapımlarından biri olarak RTÜK'ün dikkatini çekti. Dizinin 2. bölüm öncesinde yaşanan anlaşma iptalleri ve bu duruma bağlı olarak meydana gelen tepkiler, RTÜK'ün müdahalesini beraberinde getirdi. Özgü Namal, Özcan Deniz, Şerif Erol, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan ve Duygu Sarışın gibi önemli isimlerin rol aldığı "Kızıl Goncalar" dizisi, içerdiği tarikat ve cemaat unsurları nedeniyle seyircilerden gelen şikayetlere maruz kaldı.

RTÜK tarafından yapılan toplantı sonucunda diziye, içeriğindeki tarikat ve cemaat unsurları sebebiyle "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılık gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma cezası uygulandı.