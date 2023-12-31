Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Programının Konuğu Şarkıcı Göknur Kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler’in yılbaşı özel bölümü 31 Aralık 2023 tarihinde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programda, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin yanı sıra birçok ünlü isim de sahne alacak. Programın konukları arasında yer alan şarkıcı Göknur, izleyicilerin merakını uyandırdı. Göknur, Türk Halk Müziği ve pop müzik türlerinde eserler veren başarılı bir sanatçıdır. Peki, Göknur kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi albümleri var? İşte, Göknur’un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler…

Göknur Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?





Göknur, 1979 yılında Erzurum’da doğmuştur. Aslen Erzurumlu olan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Erzurum’da tamamlamıştır. Müzikle ilgilenmeye küçük yaşlarda başlayan Göknur, Erzurum Belediyesi Konservatuvarı’nda Türk Halk Müziği eğitimi almıştır. 1998 yılında ilk albümü “Göknur” ile müzik hayatına başlayan Göknur, bu albümde Erzurum yöresine ait türküler seslendirmiştir. Albümdeki “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” ve “Yaralı Ceylanım” adlı türküler büyük beğeni toplamıştır.