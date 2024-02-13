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Senden Önce dizisi tuttu mu beğenildi mi? Senden Önce reytingleri ve X yorumları nasıl?

Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce, ilk bölümüyle ekrana geldi. Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçen dizinin hikayesi, izleyenleri şaşırtacak sırlar, ihanetler ve intikamlarla dolu. Peki, Senden Önce dizisi reytingleri nasıl? Dizi izleyicilerden nasıl yorumlar aldı?

Yayın Tarihi: 13.02.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 20:22
Senden Önce dizisi tuttu mu beğenildi mi? Senden Önce reytingleri ve X yorumları nasıl?

Senden Önce dizisi izleyiciyi sürükledi, reytingleri nasıl?

Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce, ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibi olan Hakan Dağıstan’ın (Alp Navruz) hayatı, karısı Merve (Sinem Ünsal) ve tanıştığı Sahra (Nilperi Şahinkaya) arasında yaşadığı karmaşık ilişkilerle altüst oluyor. Dizinin hikayesi, izleyenleri şaşırtacak sırlar, ihanetler ve intikamlarla dolu.

senden önce

Senden Önce dizisi reytingleri nasıl?

Senden Önce dizisi, yayınlandığı ilk günde izleyicilerden büyük ilgi gördü ve reytinglerde başarılı bir performans sergiledi. Toplam izleyici kitlesiyle birlikte AB ve ABC1 kategorilerinde de önemli bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin totalde 5.76, AB kategorisinde 5.56 ve ABC1 kategorisinde 5.63 reyting alarak günü tamamlaması, yapımcılar ve izleyiciler için sevindirici bir gelişme oldu. Ayrıca, dizi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. 

İzleyiciler arasında dizinin oyuncuları, konusu ve çekim yerleri hakkında yoğun bir merak oluştu. Sosyal medyada diziyle ilgili yapılan yorumlarla Trend Topic olamadı.

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