Senden Önce dizisi uyarlama mı gerçek hikaye mi? Senden Önce nerede çekiliyor?

Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce, ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibi olan Hakan Dağıstan’ın (Alp Navruz) hayatı, karısı Merve (Sinem Ünsal) ve tanıştığı Sahra (Nilperi Şahinkaya) arasında yaşadığı karmaşık ilişkilerle altüst oluyor. Dizinin hikayesi, izleyenleri şaşırtacak sırlar, ihanetler ve intikamlarla dolu.





Senden Önce dizisi gerçek hikaye mi?

Senden Önce dizisinin senaryosu, Başak Anigün tarafından kaleme alınmış. Dizinin hikayesi, Till Death isimli yabancı diziden uyarlanmış. Till Death dizisi, 2017 yılında yayınlanmış ve bir evlilik yıldönümünde, kocasının kendisini öldürmeye çalıştığı bir kadının hayatta kalma mücadelesini konu almıştı. Senden Önce dizisi ise, bu hikayeyi Türk kültürüne ve mahalle hayatına uyarlayarak, farklı bir bakış açısı sunuyor.

Senden Önce dizisi nerede çekiliyor?

Senden Önce dizisinin çekimleri, İstanbul’un çeşitli yerlerinde devam ediyor. Dizinin çekimlerinde, İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve renkli sokakları kullanılıyor. Dizinin çekimlerinin büyük bir kısmı, Şile, Balat ve Tuzla gibi semtlerde yapılıyor. Dizide, Hakan Dağıstan’ın lüks villası, Şile’de bulunuyor. Dizinin diğer mekanları ise, Balat’taki eski bir konak, Tuzla’daki bir tersane ve Galata’daki bir kafe olarak göze çarpıyor.