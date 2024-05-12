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Sevilen dizi Baharın yayınlanmaması büyük tepki çekti! Ünlü oyuncudan açıklama geldi

Yapım ekibi, Bahar'ın yeni bölümünün yayın tarihinin 1 hafta ertelendiğini duyurdu. Dizide Bahar karakterini canlandıran Demet Evgar, sosyal medya hesabından yeni bölümün neden yayınlanmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 17:03
Sevilen dizi Baharın yayınlanmaması büyük tepki çekti! Ünlü oyuncudan açıklama geldi

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Ancak bu hafta yayınlanması planlanan yeni bölümün çekimlerinin tamamlanmasından dolayı duruma ilişkin açıklama yapıldı

Sevilen dizi Baharın yayınlanmaması büyük tepki çekti

Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada, 7 Mayıs Salı günü yayınlanması planlanmış olan yeni bölümün, yayınlanamayacağını duyurdu. 

Sevilen dizi Baharın yayınlanmaması büyük tepki çekti

Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar, durumla ilgili açıklama yaptı. Sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda ise, "Bahar" dizisinin yeni bölümünün kadroda yer alan bir oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle tamamlanamadığını söyledi.

Sevilen dizi Baharın yayınlanmaması büyük tepki çekti

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Sevilen dizi Baharın yayınlanmaması büyük tepki çekti! Ünlü oyuncudan açıklama geldi

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