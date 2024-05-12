Sevilen dizi Baharın yayınlanmaması büyük tepki çekti! Ünlü oyuncudan açıklama geldi

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Ancak bu hafta yayınlanması planlanan yeni bölümün çekimlerinin tamamlanmasından dolayı duruma ilişkin açıklama yapıldı





Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada, 7 Mayıs Salı günü yayınlanması planlanmış olan yeni bölümün, yayınlanamayacağını duyurdu.





Dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar, durumla ilgili açıklama yaptı. Sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda ise, "Bahar" dizisinin yeni bölümünün kadroda yer alan bir oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle tamamlanamadığını söyledi.



