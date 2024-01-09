Show TV'nin ses getiren dizisinden kötü haber! Finalden önce apar topar kadrodan çıktılar

Show TV'nin gözde dizilerinde yaprak dökümü yaşanıyor! O iki oyuncu diziye veda edecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O DİZİDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Ay Yapım tarafından hazırlanan ve Hakan Bonomo tarafından senaryosu kaleme alınan aile dizisi güçlü kadrosuyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Diziye sonradan giren Avukat Serap karakterini canlandıran Selin Şekerci sürpriz şekilde diziye veda etmişti. Şekerci ayrılığı sonrasında önemli iki ismin de diziye veda edeceği öğrenildi.





Dizide Leyla karakterini canlandıran Canan Ergüder'in finalden önce Selman Nacar tarafından hazırlanan İstanbul Ansiklopedisi isimli dijital dizide yer almak için diziden ayrılması bekleniyor. Seher Soykan karakterine hayat veren usta oyuncu Emel Göksu'nun da diziden 28. bölümde ayrılması bekleniyor. İddialara göre ayrılık haberleri geldikten sonra usta oyuncuya yeni teklifler gitmeye başladı bile. Yani Canan Ergüder ve Emel Göksu dizi final yapmadan diziye veda edecek. Dizinin final bölümü seyirci tarafından heyecanla bekleniyor!