Show TV’de final rüzgarı: Ne Gemiler Yaktım'ın ardından Kara'da son noktayı koyuyor

Show TV'de final şoku

Yeni yıla girerken final haberleri peş peşe geldi. Kanal D'nin Dilek Taşı, Show TV'nin Ne Gemiler Yaktım, atv'nin Yıldızlar Bana Uzak ve tv8'in Aşka Düşman dizileri sona erdi. Show TV, geçtiğimiz hafta Ay Yapım'ın Ne Gemiler Yaktım dizisine final kararı vermişti. Bu hafta da Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Kara dizisi için final kararı aldı.

Kara dizisi 5. bölümde veda ediyor

İlker Kaleli, Öykü Karayel ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerini paylaştığı Kara dizisi, 5. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Most Yapım'ın imzasını taşıyan dizi, ilk olarak Arak ismiyle yayınlanmış, yılbaşı arasından sonra isim değiştirerek Kara olmuştu. Dizi, yeni konseptiyle de izleyiciden istediği ilgiyi görememişti.