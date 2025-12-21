DOLAR
Vali Hayrettin Çiçek Ardahan Üniversitesi'nde Söyleşi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin söyleşisinde mesleki deneyimlerini, kamu sorumluluklarını ve gençlere kariyer tavsiyelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:03
İlahiyat Fakültesi Etkinliğinde Gençlerle Buluşma

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Söyleşi" programına konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik, İnsani Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Söyleşide Öne Çıkan Konular

Yoğun ilgi gören söyleşide Vali Çiçek, mülki idare amirliği mesleğine başlama sürecini, meslek hayatında karşılaştığı deneyimleri ve kamu görevlerinin taşıdığı sorumlulukları öğrencilerle paylaştı. Gençlere hitaben yaptığı konuşmada, kamu yönetiminde etik değerlerin, adalet anlayışının ve insan odaklı hizmet anlayışının önemine dikkat çekti.

Vali Çiçek, meslek hayatında karşılaşılan zorlukların azim, sabır ve disiplin ile aşılabileceğini vurguladı. Söyleşinin soru-cevap bölümünde öğrencilerin merak ettiği konuları yanıtladı ve kariyer planlaması ile ilgili önemli tavsiyeler verdi.

Katılımcılar

Programa; Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun yanı sıra fakülte yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

