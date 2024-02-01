Sinem Ünsal, Senden Önce dizisinde Türkan Şoray’ı andırıyor! İşte o fotoğraflar

Senden Önce Dizisi Türkan Şoray’a Benzeyen Yıldızıyla Gündemde

Senden Önce, başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı yeni bir dizi olarak izleyicileri heyecanlandırıyor. Aşkın, sadakatin ve ihanetin hikayesini anlatan dizinin setinden ilk kareler yayınlandı. Fotoğraflarda, Sinem Ünsal'ın Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'a olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Senden Önce dizisinin oyuncuları ve 1. bölüm fragmanı

Senden Önce, tanıtımlarıyla izleyicileri şaşırtan ve merak uyandıran bir dizi olacak. Dizinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal, dizide “Merve” adlı bir karakteri canlandırıyor. Güzel oyuncu, sette çekilen fotoğraflarda saç stili, göz rengi ve ifadesiyle Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray'a benzetildi. Bu benzerlik, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sinem Ünsal, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sette ve karavanda yaşadığı keyifli anları, takipçileriyle sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Senden Önce dizisinin yapımcılığını DMedia üstleniyor. Dizi, yakında Kanal D'de ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosunda, Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi başarılı isimler yer alıyor.