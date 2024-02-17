Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Survivor All Star 2024’te Hakan Hatipoğlu ailesiyle mi görüştü? İşte Acun Ilıcalı’nın imalı soruları!

Survivor All Star 2024’te Hakan Hatipoğlu, Rio ödülünde ailesiyle mi görüştü? Acun Ilıcalı’nın soruları, Hatipoğlu’nu ve konseyi şaşırtıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 17:55
Survivor All Star 2024’te Hakan Hatipoğlu ailesiyle mi görüştü? İşte Acun Ilıcalı’nın imalı soruları!

Survivor Hakan Hatipoğlu'ndan Sürpriz Hamle! Rio Karnavalı Ödülünde Ailesiyle Mi Görüştü? Acun Ilıcalı'nın Hatipoğlu'na Şaşırtan Sözleri

Survivor All Star 2024'ün yeni bölüm fragmanı, izleyicilerin ilgisini çeken bir diyalogla son buluyor. Fragmanda, Acun Ilıcalı ile Hakan Hatipoğlu arasındaki ilginç sohbet, programın heyecan seviyesini yükseltiyor. İzleyiciler, Hakan Hatipoğlu'nun Rio ödülünde ailesiyle görüşüp görüşmediğini merak ediyor.

Hakan Hatipoğlu'nun Ailesiyle Görüşmesi Mümkün Mü?

Fragmanda, Acun Ilıcalı'nın Hatipoğlu'na "Sever misin iletişim ödüllerini?" diye sorduğu görülüyor. Ilıcalı'nın, "Çok oldu mu ailenle konuşmayalı?" diye devam etmesi, Hatipoğlu'nun yüz ifadesinden anlaşıldığı üzere bir tedirginlik yaratıyor. Fakat Ilıcalı, sorularına devam ediyor ve "Maşallah güzel ödül kazandın, riske girersen negatif tarafını da hesaba katman lazım" diyerek Hatipoğlu'nu daha da şok ediyor.

Acun Ilıcalı'nın Sözleri Ne Anlama Geliyor?

Bu sözler, tüm konsey üyelerinin kafasını karıştırıyor ve izleyicilerin aklına "Hakan Hatipoğlu'nun Rio ödülünde ailesiyle mi görüştüğü" sorusunu getiriyor. Fragman, Survivor All Star 2024'ün heyecan verici bölümlerine olan ilgiyi körüklüyor ve izleyicilerin yeni gelişmeleri sabırsızlıkla beklemesine sebep oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Avuç avuç saçı dökülenlerin imdadına yetişti! Pahalı şampuanlardan daha çabuk etki ediyor

Avuç avuç saçı dökülenlerin imdadına yetişti! Pahalı şampuanlardan daha çabuk etki ediyor

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Survivor All Star 2024’te Hakan Hatipoğlu ailesiyle mi görüştü? İşte Acun Ilıcalı’nın imalı soruları!
2
Gold Film’den Dönem Dizisi Bombası: Şapkacı Kadınlar! Kurtuluş Savaşı’nın Ardından Gelen Şapka Devrimi ve Bir Kadının Hikâyesi
3
Müge Anlı’da büyük yalan! Eşi ve çocuğu için kim olduğunu sakladı! Kızını kardeşi için tanıttı
4
16 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?
5
Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümde Neler Olacak? Doğa Hamile mi? Fragmanı İzle!
6
Ateş Kuşları’nda Sultan’ın Sırrı Ortaya Çıkacak mı? Dizi Sosyal Medyayı Salladı
7
18 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?

Tabak tabak tarhana çorbası içenler şoka uğrayacak! Böyleyken ağzınıza bile sürmeyin

Avuç avuç saçı dökülenlerin imdadına yetişti! Pahalı şampuanlardan daha çabuk etki ediyor

Cüzdanında 1 TL olanlar aman dikkat! Artık buralarda geçerliliği sona erdi!

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

İkinci el otomobile servet dökmeyin! Bu yöntemi bilenler sadece yarısını ödüyor

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?