Survivor başlar başlamaz değiştirildi! Acun Ilıcalı kendi yaptığına pişman oldu

Survivor başlar başlamaz Acun Ilıcalı büyük değişiklikler yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Survivor başlar başlamaz değiştirildi! Acun Ilıcalı kendi yaptığına pişman oldu
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Acun Ilıcalı Survivor yarışması ile ilgili önemli kararlarını açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR DEĞİŞİKLİKLERİ

Survivor All Star yarışması bu sene de bomba gibi başladı. Son birkaç gündür adaya yapılan polis baskını sosyal medyanın gündemindeyken Acun Ilıcalı yarışmacıların gerginliğinden bahsetti. Acun Ilıcalı oyun sisteminin değiştiğini ve oyunların artık tek tur oynanarak 12 sayı yapıldığında biteceğini söyledi. Yani artık oyunlar bir kadın bir erkek yarışmacı şeklinde oynanacak ve bir takım 8 sayı yaptıktan sonra bayrak yarışına gidilerek 12 yapan takım kazanacak. 

acun ılıcalı'dan survivor değişiklikleri

Finalde erkek ve kadın yarışmacı beraber atış yapacak. Acun Ilıcalı konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Takımlardaki doğru eşleşmeleri bulmak önemli. Oyunlarda strateji, doğru seçim, ikilileri doğru bulmak gerekiyor. Yenilikler senesi olacak dedik bu sefer de oyun kurallarında yenilik yapıyoruz. Ek bir nokta takım kaptanlığında önce o günkü galibiyet sayısına, yüzdeye ve sezon yüzdesine bakılarak belirlenecek.' 

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