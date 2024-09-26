Tabii Nedir, Nasıl İzlenir ve Ücreti Ne Kadar? Televizyonlara İndirme Rehberi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 2023 yılında hayata geçirilen Tabii, kullanıcılarına zengin bir içerik sunan yeni bir dijital platformdur. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi büyük spor etkinliklerinin yayın haklarına sahip olmasıyla dikkat çeken Tabii, hem spor severlere hitap ediyor hem de diğer içeriklerle geniş bir kitleye ulaşıyor.



TRT’nin Tabii platformu, başlangıçta ücretsiz hizmet sunarak kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazara açılmayı hedefleyen platformun, 2024 yılı itibarıyla belirli içeriklerde ücretli hizmet sunması planlanıyor. Şimdi, Tabii'nin nasıl izleneceği, televizyona nasıl indirileceği ve üyelik sürecinin nasıl işlediği gibi önemli detaylara değinelim.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii, kullanıcıların spor karşılaşmalarını farklı cihazlar üzerinden kolayca izleyebilmesi için çeşitli izleme seçenekleri sunar. İşte Tabii Spor'a erişmek için kullanabileceğiniz yollar:

WEB SİTESİ ÜZERİNDEN İZLEME

Tabii Spor’u izlemek için tabii.com adresine giderek canlı yayınlara erişim sağlayabilirsiniz. Ana sayfada bulunan "Canlı Yayın" sekmesine tıkladığınızda, canlı yayınlanan spor karşılaşmalarına anında ulaşabilirsiniz.

MOBİL UYGULAMA KULLANARAK İZLEME

Tabii platformuna mobil cihazlarınız üzerinden de erişim mümkündür. Uygulama, hem Android hem de iOS cihazlar için kullanılabilir durumdadır. Akıllı telefonunuza Tabii uygulamasını indirerek, dilediğiniz yerden spor karşılaşmalarını izleme keyfini yaşayabilirsiniz.

AKILLI TV VE MEDYA OYNATICILAR ÜZERİNDEN İZLEME

Tabii, akıllı televizyonlar ve çeşitli medya oynatıcılar ile uyumlu çalışır. Akıllı televizyonlarınızın uygulama mağazasından Tabii uygulamasını indirerek ya da Chromecast gibi medya oynatıcılarla Tabii içeriklerine ulaşabilirsiniz. İlgili cihazın mağazasında uygulamanın mevcut olup olmadığını kontrol etmek, bu adımda önemli bir detaydır.

TABİİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tabii, platformun ilk aşamalarında kullanıcılarına ücretsiz bir hizmet sunmaktadır. 2023 yılı itibarıyla herhangi bir abonelik ücreti talep edilmemektedir. Bu, kullanıcıların platformu geniş bir içerik yelpazesi ile denemelerine olanak tanır. Ancak, Tabii'nin uluslararası pazarlara açılmasıyla birlikte bazı içerikler için ücretli hizmetlerin sunulması beklenmektedir.

2024 yılı içerisinde ücretli planların başlaması olasıdır, bu nedenle kullanıcıların güncel bilgilere ulaşması önemlidir. Şu an için Tabii’nin sunduğu içeriklerden ücretsiz olarak faydalanabilir, ilerleyen dönemde abonelik ücretleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TABİİ TELEVİZYONA NASIL İNDİRİLİR?

Tabii’yi televizyonunuzdan izlemek oldukça kolaydır. Uygulamanın akıllı televizyonunuza nasıl indirileceğini merak ediyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

AKILLI TV UYGULAMA MAĞAZASI KULLANARAK

Akıllı televizyonunuzun uygulama mağazasına gidin (Samsung Smart Hub, LG Content Store vb.). Arama bölümüne "Tabii" yazın ve uygulamayı bulun. Uygulamayı bulduktan sonra "İndir" veya "Yükle" butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatın. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Tabii uygulamasını televizyonunuzdan kullanmaya başlayabilirsiniz.

CASTING ÖZELLİĞİNİ KULLANARAK

Eğer televizyonunuzda Tabii uygulaması yoksa veya akıllı TV kullanmıyorsanız, telefonunuzdaki Tabii uygulamasını kullanarak casting özelliğini devreye sokabilirsiniz. Telefonunuzdan yayını başlattıktan sonra, ekran paylaşımı yaparak içeriği televizyonunuza yansıtabilirsiniz.

MEDYA OYNATICILAR ÜZERİNDEN İNDİRME

Amazon Fire Stick, Google Chromecast gibi medya oynatıcılar da Tabii uygulamasını destekler. Bu cihazlar üzerinden de Tabii’yi indirip, büyük ekran deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

TABİİ’YE NASIL ÜYE OLUNUR?

Tabii platformuna üye olmak oldukça kolay bir süreçtir. Aşağıdaki adımları takip ederek hızlı bir şekilde üye olabilir ve içeriklere erişim sağlayabilirsiniz:

Resmi Web Sitesine Giriş Yapın:

tabii.com adresine giderek, platformun ana sayfasını açın. Üyelik Formunu Doldurun:

Ana sayfada "Üye Ol" veya "Kayıt Ol" seçeneklerine tıklayarak üyelik formunu açın. Formda istenen bilgileri (isim, e-posta adresi, şifre vb.) doldurun. E-posta Doğrulaması:

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, e-posta adresinize bir doğrulama linki gönderilecektir. Bu linke tıklayarak hesabınızı doğrulayın. Giriş Yapın:

Hesabınız doğrulandıktan sonra tekrar tabii.com’a dönerek giriş yapabilir ve içeriklere erişmeye başlayabilirsiniz.

Tabii, Türkiye'de spor yayıncılığında önemli bir adım atarak ücretsiz ve geniş içerik yelpazesi ile dikkat çekiyor. Platforma üye olarak UEFA karşılaşmalarından belgesellere kadar pek çok içeriği izleyebilirsiniz. Ayrıca, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve medya oynatıcılar üzerinden de erişim sağlayabileceğiniz Tabii, kullanıcı dostu arayüzü ve ücretsiz hizmeti ile öne çıkıyor.

Yakın gelecekte ücretli hizmetlerin sunulma olasılığına rağmen, şu an için platformdan tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilir ve spor keyfini evinizde yaşayabilirsiniz.