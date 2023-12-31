Teşkilat 90.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı?: Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Teşkilat 90. yeni bölüm fragmanı

Diziseverler, her Pazar akşamı TRT'de yayınlanan Teşkilat'ın yeni bölümünü heyecanla beklerken, bu hafta beklenen yeni bölüm yerine 'Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" ve Lİngo Türkiye Yılbaşı Özel' programının yayınlandığını fark ettiler. Bu durum, seyirciler arasında "Teşkilat bu akşam neden yok?" ve "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" gibi soruların hızla ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni bölümün eksikliği hakkında merak edilen sebepler ve dizinin geleceği hakkında spekülasyonlar da başladı. Seyirciler, Teşkilat'ın 90. bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve dizinin geleceği hakkında net bilgilere ulaşmayı bekliyor. Tüm bu gelişmeleri takip eden diziseverler için Teşkilat 90.bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte merak edilen soruların cevabı haberimizde.

TEŞKİLAT BU AKŞAM NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır final yapmadı. Teşkilat 1 hafta yeni yıl tatili verdi.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Teşkilat yeni bölümüyle 7 Ocak Pazar 20:00'da yeni gününde TRT 1'de!