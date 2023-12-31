Teşkilat 90.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı?: Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Teşkilat 90. yeni bölüm fragmanı

Her hafta Pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın yeni bölümü bu akşam neden ekrana gelmedi. Yeni bölümün yayınlanmaması sebebiyle seyirciler "Teşkilat'' bu akşam neden yok, Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorularına cevap arıyor. Peki Teşkilat yeni bölüm niye yok? Teşkilat 90. bölüm bu hafta var mı, yok mu? Dizinin yayın günü ne zaman? Teşkilat yayından mı kaldırıldı? Teşkilat 90.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 90.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı?: Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Teşkilat 90. yeni bölüm fragmanı
Yayın Tarihi:

Diziseverler, her Pazar akşamı TRT'de yayınlanan Teşkilat'ın yeni bölümünü heyecanla beklerken, bu hafta beklenen yeni bölüm yerine 'Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" ve Lİngo Türkiye Yılbaşı Özel' programının yayınlandığını fark ettiler. Bu durum, seyirciler arasında "Teşkilat bu akşam neden yok?" ve "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" gibi soruların hızla ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni bölümün eksikliği hakkında merak edilen sebepler ve dizinin geleceği hakkında spekülasyonlar da başladı. Seyirciler, Teşkilat'ın 90. bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve dizinin geleceği hakkında net bilgilere ulaşmayı bekliyor. Tüm bu gelişmeleri takip eden diziseverler için Teşkilat 90.bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte merak edilen soruların cevabı haberimizde.

TEŞKİLAT BU AKŞAM NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır final yapmadı. Teşkilat 1 hafta yeni yıl tatili verdi.

 TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Teşkilat yeni bölümüyle 7 Ocak Pazar 20:00'da yeni gününde TRT 1'de!

Öne Çıkanlar
Başvuran dar gelirlilere en az 2.347 TL yardım parası ödenecek! Bakanlık gerekli şartları açıkladı Başvuran dar gelirlilere en az 2.347 TL yardım parası ödenecek! Bakanlık gerekli şartları açıkladı
Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında Eypio rüzgarı: Eypio kim, gerçek ismi ne, nereli? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında Eypio rüzgarı: Eypio kim, gerçek ismi ne, nereli?
TOKİ bedavaya ev satıyor! Ayda 4.735 TL öderim diyene 2+1 sıfır konut alma fırsatı! TOKİ bedavaya ev satıyor! Ayda 4.735 TL öderim diyene 2+1 sıfır konut alma fırsatı!
Çok Okunanlar
Yıldızlar Bana Uzak Nerede Çekiliyor? İşte Dİzinin Çekim Yerleri Yıldızlar Bana Uzak Nerede Çekiliyor? İşte Dİzinin Çekim Yerleri Kirli Sepeti 14.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 14.bölüm fragmanı Kirli Sepeti 14.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 14.bölüm fragmanı Yalı Çapkını'nda işler karıştı! Mert Ramazan Demir'den şok adım: Kimse bu kadarını beklemiyordu Yalı Çapkını'nda işler karıştı! Mert Ramazan Demir'den şok adım: Kimse bu kadarını beklemiyordu Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Konusu Ne, Oyuncu Kadrosu Kimler Var? Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Konusu Ne, Oyuncu Kadrosu Kimler Var? Yargı 78.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yargı 78. yeni bölüm fragmanı Yargı 78.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yargı 78. yeni bölüm fragmanı