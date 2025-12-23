DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,46%
ALTIN
6.124,87 -0,35%
BITCOIN
3.713.022,47 1,9%

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da 4 Saatlik Mola Verdi

Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 sezonunun ilk kış seferinde Erzurum Garı'nda dört saatlik mola vererek karşılama töreni ve yöresel ikramlarla bölge turizmine katkı sundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:36
Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da 4 Saatlik Mola Verdi

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da 4 Saatlik Mola Verdi

Son yılların en popüler tren yolculuklarından Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 dönemi kış sezonunun ilk seferinde Erzurum Garı'nda dört saatlik mola verdi. Sefer, bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak etkinliklerle dikkat çekti.

Sezonun ilk seferi ve karşılama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sefer, Ankara Tren Garı'ndan uğurlandı. Seferin uğurlanma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Turistik Doğu Ekspresi'nin bu yıl da yoğun ilgi gördüğü ve biletlerinin hızla tükendiği belirtildi.

Erzurum'daki molada neler yaşandı

Tren, Erzurum'da planlanan dört saatlik mola süresince misafirlerini ağırladı. Erzurum Garında düzenlenen karşılama programında trenden inen yolculara karanfil verildi, Erzurum Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Yolculara ayrıca ayran aşı çorbası, kadayıf dolması, kahve ve çay ikram edildi. Molanın ardından tren, seferini tamamlamak üzere Kars yönüne hareket etti. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, yolcuları Erzurum'da en iyi şekilde misafir etmek için çaba harcadıklarını ifade etti.

Güzergah, süre ve gençlere yönelik fırsatlar

Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 1.360 kilometrelik güzergâhta, duraklamalar dâhil yaklaşık 33 saat süren bir yolculuk sunuyor. Tren; Erzincan, Erzurum, Sivas ve Kars gibi önemli duraklarda planlı molalar veriyor. Ankara–Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat; Kars–Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşlar bulunuyor.

Fazla talebi karşılamak üzere tren, 8 adet konforlu yataklı vagon ve 1 adet yemek vagonu ile hizmet veriyor; her trenin kapasitesi 160 yolcu olarak belirtiliyor. Yeni sezonda böylece yaklaşık 10 bin 800 seyahat tutkunu Anadolu'nun güzelliklerini keşfetme imkânı bulacak. Ayrıca, gençlerin bu deneyimi yaşaması için U-FEST kapsamında çekilişler düzenleniyor ve üniversite öğrencilerine ücretsiz yolculuklar armağan ediliyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, BU YILKİ İLK KIŞ SEFERİNİN ERZURUM DURAĞINDA DÖRT SAATLİK MOLA...

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, BU YILKİ İLK KIŞ SEFERİNİN ERZURUM DURAĞINDA DÖRT SAATLİK MOLA VERDİ.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, BU YILKİ İLK KIŞ SEFERİNİN ERZURUM DURAĞINDA DÖRT SAATLİK MOLA...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya’dan İstanbul’a: Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi Açıldı
2
Barbaros Hayreddin Paşa Balıkesir'de Biyografi Akademisi'nde Anlatıldı
3
Uşak’ta 2026-2030 Turizm Master Planı Çalıştayı Başladı
4
Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da 4 Saatlik Mola Verdi
5
Ayşe Kulin Bursa'da Gençlere Hayat Dersleri — Genç ve Edebiyat Söyleşisi
6
RTEÜ Öğrencileri Hamsi Festivaliyle Sınav Öncesi Moral Depoladı
7
Sinop'ta Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesi 25 milyon TL'lik Restorasyonla Yenileniyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi