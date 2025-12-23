Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da 4 Saatlik Mola Verdi

Son yılların en popüler tren yolculuklarından Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 dönemi kış sezonunun ilk seferinde Erzurum Garı'nda dört saatlik mola verdi. Sefer, bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak etkinliklerle dikkat çekti.

Sezonun ilk seferi ve karşılama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sefer, Ankara Tren Garı'ndan uğurlandı. Seferin uğurlanma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Turistik Doğu Ekspresi'nin bu yıl da yoğun ilgi gördüğü ve biletlerinin hızla tükendiği belirtildi.

Erzurum'daki molada neler yaşandı

Tren, Erzurum'da planlanan dört saatlik mola süresince misafirlerini ağırladı. Erzurum Garında düzenlenen karşılama programında trenden inen yolculara karanfil verildi, Erzurum Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Yolculara ayrıca ayran aşı çorbası, kadayıf dolması, kahve ve çay ikram edildi. Molanın ardından tren, seferini tamamlamak üzere Kars yönüne hareket etti. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, yolcuları Erzurum'da en iyi şekilde misafir etmek için çaba harcadıklarını ifade etti.

Güzergah, süre ve gençlere yönelik fırsatlar

Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 1.360 kilometrelik güzergâhta, duraklamalar dâhil yaklaşık 33 saat süren bir yolculuk sunuyor. Tren; Erzincan, Erzurum, Sivas ve Kars gibi önemli duraklarda planlı molalar veriyor. Ankara–Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat; Kars–Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşlar bulunuyor.

Fazla talebi karşılamak üzere tren, 8 adet konforlu yataklı vagon ve 1 adet yemek vagonu ile hizmet veriyor; her trenin kapasitesi 160 yolcu olarak belirtiliyor. Yeni sezonda böylece yaklaşık 10 bin 800 seyahat tutkunu Anadolu'nun güzelliklerini keşfetme imkânı bulacak. Ayrıca, gençlerin bu deneyimi yaşaması için U-FEST kapsamında çekilişler düzenleniyor ve üniversite öğrencilerine ücretsiz yolculuklar armağan ediliyor.

