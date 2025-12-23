DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,7 -0,65%
ALTIN
6.185,89 -1,35%
BITCOIN
3.757.869,42 0,71%

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan 'Yeni Yıl Konseri' — Eskişehir

ASO, Şef Ozan Evrim Tunca yönetiminde soprano Bengisu Yaman eşliğinde Eskişehir'de 'Yeni Yıl Konseri' verdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:49
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan 'Yeni Yıl Konseri' — Eskişehir

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan 'Yeni Yıl Konseri' — Eskişehir

Konser Detayları

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO), 'Yeni Yıl Konseri' ile sanatseverlerle buluştu.

Eskişehir Belediye Sanat ve Kültür Sarayı Opera Salonu’nda gerçekleştirilen konserde orkestrayı Şef Ozan Evrim Tunca yönetirken, gecenin solisti soprano Bengisu Yaman oldu. Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, klasik müzik repertuvarının seçkin eserleri seslendirildi.

Yeni yıl temasıyla hazırlanan konser, dinleyicilere klasik müziğin farklı dönemlerinden seçilen eserlerle zengin ve coşkulu bir sanat şöleni sundu. Müzikseverler konseri uzun süre alkışladı.

Program

Konser programında Johann Strauss II’nin "Yarasa Uvertürü" ve "Pizzicato Polka", Heitor Villa-Lobos’un "Bachianas Brasileiras No. 5", Georges Bizet’nin "Ouvre ton cur" ile Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin "Fındıkkıran Süiti"nden "Rus Dansı" ve "Çiçek Valsi" yer aldı. Programın ikinci bölümünde ise Bizet’nin "Carmen Süiti No. 1 - Matadorlar", Gustave Charpentier’nin "Louise: Depuis le jour", Antonn Dvok’ın "Slavonic Dance No. 8", Giuseppe Verdi’nin " strano! Sempre libera", Arturo Mrquez’in "Danzon No. 2" ve Johann Strauss I’in "Radetzky Marşı" seslendirildi.

Katılımcılar

Etkinliğe; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Bülent Akdeniz ile Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Uludağ katılım sağladı.

ESKİŞEHİR'DE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ANADOLU...

ESKİŞEHİR'DE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENFONİ ORKESTRASI (ASO), 'YENİ YIL KONSERİ' İLE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

ESKİŞEHİR'DE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ANADOLU...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayşe Kulin Bursa'da Gençlere Hayat Dersleri — Genç ve Edebiyat Söyleşisi
2
Yedikule Hisarı'nda Hazine Kulesi Restorasyonu Başladı
3
Ayvalık’ta 'Türkülerle Kurtuluş Destanı' konseri yoğun ilgi gördü
4
RTEÜ Öğrencileri Hamsi Festivaliyle Sınav Öncesi Moral Depoladı
5
Sinop'ta Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesi 25 milyon TL'lik Restorasyonla Yenileniyor
6
Antalya'da İyilik Konseri: Onkoloji Bölümündeki Çocuklar İçin 150 Kişilik Orkestra
7
Çanakkale'de Necip Paşa'nın Mezarı 124 Yıl Sonra Bulundu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi