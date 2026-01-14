Üç Jokerli Konken Gebze'de Sahnelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Gebze'de izleyiciyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Üç Jokerli Konken, Gebze'de tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyun, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde oynandı. Yıllardır konken partilerinde bir araya gelen üç arkadaşın, aldıkları ani bir kararla değişen hayatlarını ve dostluk ilişkilerini konu alan eser, hem güldürüp hem düşündürdü.

Oyunun akıcı hikayesi ve oyuncu performansları seyirciden olumlu tepkiler aldı; performanslar beğeni topladı ve oyunun duygu ile mizahı dengeli biçimde sunduğu vurgulandı.

Şehir Tiyatroları yetkilileri, sezon boyunca il genelindeki farklı sahnelerde oyunlarını sergilemeye devam edeceklerini bildirdi.

