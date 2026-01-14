Üç Jokerli Konken Gebze'de Sahnelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Üç Jokerli Konken oyunu Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde sahnelendi; oyun dostluk ve hayat değişimini sahneye taşıdı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:09
Üç Jokerli Konken Gebze'de Sahnelendi

Üç Jokerli Konken Gebze'de Sahnelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Gebze'de izleyiciyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Üç Jokerli Konken, Gebze'de tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyun, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde oynandı. Yıllardır konken partilerinde bir araya gelen üç arkadaşın, aldıkları ani bir kararla değişen hayatlarını ve dostluk ilişkilerini konu alan eser, hem güldürüp hem düşündürdü.

Oyunun akıcı hikayesi ve oyuncu performansları seyirciden olumlu tepkiler aldı; performanslar beğeni topladı ve oyunun duygu ile mizahı dengeli biçimde sunduğu vurgulandı.

Şehir Tiyatroları yetkilileri, sezon boyunca il genelindeki farklı sahnelerde oyunlarını sergilemeye devam edeceklerini bildirdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI'NIN "ÜÇ JOKERLİ KONKEN" ADLI OYUNU GEBZE'DE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI'NIN "ÜÇ JOKERLİ KONKEN" ADLI OYUNU GEBZE'DE TİYATROSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI'NIN "ÜÇ JOKERLİ KONKEN" ADLI OYUNU GEBZE'DE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Modern Zamanlar OSM'de: Sakarya'da Sinemaseverler Buluştu
2
Mersin Emekli Evleri: Emeklilerin İkinci Adresi
3
Mersin Kent Orkestrası'ndan 2026'nın İlk Konseri: Nostaljik Pop Şöleni
4
Niğde'de Yarıyıl Tatili: 2. Çocuk Tiyatroları Festivali Başlıyor
5
Denizlili Umreciler Hira Nur Dağı'nda Sabah Namazını Zirvede Kıldı
6
Üç Jokerli Konken Gebze'de Sahnelendi
7
Objektifimden Dumlupınar Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları