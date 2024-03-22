Yalı Çapkını'nda final heyecanı! O isim belli etti: Geldiği gibi gidiyor

Star TV ekranlarında geçtiğimiz sene büyük spekülasyonlarla başlayan Yalı Çapkını bu yorumlardan adeta şahlanmıcasına reyting rekorları başlamıştı. Suna'sı Seyran'ı Ferit'i bir aşk üçgeni içerisinde devam eden Yalı Çapkını hakkında ortaya atılan iddialarda 7 Haziran'da final yapacağı konuşuluyor. Peki Yalı Çapkını final mi yapacak? Yalı Çapkını bitecek mi? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak?

Geçtiğimiz sezon finali akabinde yeni sezonuna Eylül ayında hızlı bir giriş yapan Yalı Çapkını dizisinden bir çok karakter ayrılmış ve yerine çok başarılı bireyin olduğu yeni oyuncular dahil olmuştu. Star TV ekranlarının en çok izlenilen dizisi haline gelen Yalı Çapkını 7 Haziran'da sezon finali yapacağı kesinleşmiş bulunuyor. Heyecanın doruk noktasına ulaşması hedeflenen final öncesinde yaşanacaklar izleyiciyi adeta şok edeceği benziyor.





Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı dizi, 2. sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak Yalı Çapkını dizisini karıştıracak Bir ayrılık bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde adeta izleyiciyi sarsayacağa benziyor.

YALI ÇAPKINI NÜKHET DİZİDEN AYRILACAK MI?

Halis Ağa'nın sezon başında yurt dışında yaşayan kızı ve torunu gelmişti. Magazin gündeminde çok büyük yankı uyandıracağA benzeyen detaylarda Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet karakteri ile karşımıza çıkan Binnur Kaya ekibe veda edecek.





YALI ÇAPKINI NÜKHET NEDEN AYRILDI?

Sezon başında Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan ve senelerdir görmediği kızı Nükhet, oğlu Kaya ile birlikte yalıya çıka gelmişti. Sezon bitmeden ayrılığı onaylanan ve senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek adına yurt dışına geri gideceği açıklanan Nükhet, bir daha dönmeyecek. Dizi hayranlarını şok eden bu detay sosyal medyada çok büyük yankı uyandıracağa benziyor.

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ OLACAK?

Öte yandan bu akşam dizide Halis Ağa ve Hattuç'un evlenme açıklamaları yer alacak. Sezon finaline yaklaşırken heyecan dozunun artması beklenen Yalı Çapkını dizisi önümüzdeki sezonda devam edecek