Yargı 78.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yargı 78. yeni bölüm fragmanı

Her hafta Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı'nın yeni bölümü bu akşam neden ekrana gelmedi. Yeni bölümün yayınlanmaması sebebiyle seyirciler "Yargı'' bu akşam neden yok, Yargı yeni bölüm ne zaman?" sorularına cevap arıyor. Peki Yargı yeni bölüm niye yok? Yargı 78. bölüm bu hafta var mı, yok mu? Dizinin yayın günü ne zaman? Yargı yayından mı kaldırıldı? Yargı 78.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yargı 78.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yargı 78. yeni bölüm fragmanı
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Diziseverler, her Pazar akşamı Kanal D'de yayınlanan Yargı'nın yeni bölümünü heyecanla beklerken, bu hafta beklenen yeni bölüm yerine 'Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel' programının yayınlandığını fark ettiler. Bu durum, seyirciler arasında "Yargı bu akşam neden yok?" ve "Yargı yeni bölüm ne zaman?" gibi soruların hızla ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni bölümün eksikliği hakkında merak edilen sebepler ve dizinin geleceği hakkında spekülasyonlar da başladı. Seyirciler, Yargı'nın 78. bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve dizinin geleceği hakkında net bilgilere ulaşmayı bekliyor. Tüm bu gelişmeleri takip eden diziseverler için Yargı 78.bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte merak edilen soruların cevabı haberimizde.

YARGI BU AKŞAM NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

yargı

Hayır final yapmadı. Yargı 1 hafta yeni yıl tatil verdi.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Yargı yeni bölümüyle 7 Ocak Pazar 20:00'da yeni gününde Kanal D'de!

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