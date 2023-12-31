Yargı 78.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yargı 78. yeni bölüm fragmanı

Diziseverler, her Pazar akşamı Kanal D'de yayınlanan Yargı'nın yeni bölümünü heyecanla beklerken, bu hafta beklenen yeni bölüm yerine 'Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel' programının yayınlandığını fark ettiler. Bu durum, seyirciler arasında "Yargı bu akşam neden yok?" ve "Yargı yeni bölüm ne zaman?" gibi soruların hızla ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni bölümün eksikliği hakkında merak edilen sebepler ve dizinin geleceği hakkında spekülasyonlar da başladı. Seyirciler, Yargı'nın 78. bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve dizinin geleceği hakkında net bilgilere ulaşmayı bekliyor. Tüm bu gelişmeleri takip eden diziseverler için Yargı 78.bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte merak edilen soruların cevabı haberimizde.

YARGI BU AKŞAM NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?





Hayır final yapmadı. Yargı 1 hafta yeni yıl tatil verdi.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?



Yargı yeni bölümüyle 7 Ocak Pazar 20:00'da yeni gününde Kanal D'de!