Yıldızlar Bana Uzak Dizisi Uyarlama mı Gerçek Hikaye mi? Yıldızlar Bana Uzak Hangi Ülkenin Dizisi?

ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, izleyicilerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Bahadır İnce yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Ercan Uğur kaleme alıyor. Dizi, sırlarla dolu bir aşk ve intikam hikayesini anlatıyor. Dizinin konusu, gerçek bir hikayeden uyarlanmadı. Dizi, Kore yapımı olan The Innocent Man dizisinden esinleniyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin esinlendiği The Innocent Man dizisi nasıl bir dizi? İşte, dizinin detayları…

Yıldızlar Bana Uzak Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Yıldızlar Bana Uzak dizisi ilk bölümüyle 31 Aralık 2023 Pazar akşamı 20:00'da atv'de.

Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin oyuncu kadrosu oldukça zengin. Dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı yer alıyor. Furkan Andıç, dizide Kadir karakterini canlandırıyor. Kadir, zengin ve yakışıklı bir iş adamıdır. Aslı ile aşk yaşar. Burcu Kıratlı ise, dizide Aslı karakterini canlandırıyor. Aslı, güzel ve başarılı bir avukattır. Kadir ile aşk yaşar. Dizinin diğer oyuncuları ise şöyle; Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Evrim Doğan, Rami Narin.

Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Esinlendiği The Innocent Man Dizisi Nasıl Bir Dizi?

Yıldızlar Bana Uzak dizisi, ilhamını The Innocent Man dizisinden alan bir Kore yapımıdır. 2012 yılında KBS2 kanalında yayınlanan dizi, toplamda 20 bölümden oluşmaktadır. Başrollerde Song Joong-ki ve Moon Chae-won yer almaktadır. Dizi, suçsuz yere mahkum olan bir adamın intikam öyküsünü konu almaktadır. Hem Kore'de hem de uluslararası alanda büyük ilgi gören ve yüksek reytinglere ulaşan bir yapımdır. Aynı zamanda, The Nice Guy Never Seen Anywhere in the World adlı bir webtoondan uyarlanmıştır..

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler? Yıldızlar Bana Uzak dizisinin oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Evrim Doğan, Rami Narin ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.



Yıldızlar Bana Uzak dizisi konusu nedir? Yıldızlar Bana Uzak dizisi, sırlarla dolu bir aşk ve intikam hikayesini anlatıyor. Dizi, gerçek bir hikayeden uyarlanmadı. Dizi, Kore yapımı olan The Innocent Man dizisinden esinleniyor.