Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi Türkiye Tarihinin En Büyük Adımı

Bakan Işıkhan, 500 bin konut projesini Türkiye'nin sosyal ve kentsel dönüşüm tarihindeki en büyük adım ve büyük bir sosyal devlet projesi olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:13
Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi Türkiye Tarihinin En Büyük Adımı

Bakan Işıkhan: 500 bin konut projesi Türkiye tarihinde şimdiye kadar atılmış en büyük adım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ordu programı kapsamında Valilik ziyareti ve TOKİ kura törenine katıldı. Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Işıkhan, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Altınordu ilçesindeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde konuştu.

Yüzyılın Konut Projesi ve Ordu'da hak sahipleri

Işıkhan, 500 bin konut hedefiyle başlatılan projeyle Ordu'da 3 bin 334 hak sahibinin belirleneceğini açıkladı. Bakan, proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: 'Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz 500 bin konut projesi, Türkiye’nin hem sosyal hem de kentsel dönüşüm tarihinde bugüne kadar atılmış en büyük adım, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir.'

Bakan, ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak çalışmalarnın bu çerçevede şekillendiğini ifade etti ve projeyi bu anlayışın eseri olarak nitelendirdi.

Deprem sonrası yeniden inşa vurgusu

Işıkhan, 6-7 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinerek, yaşanan yıkımın ardından yapılan çalışmaları anlattı. Işıkhan, süreci şöyle özetledi: 'Daha birinci yılı dolmadan 11 ilimizin tamamını dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek, evlerimizi, iş yerlerimizi, binalarımızı bir bir ayağa kaldırmaya başladık. Şehirlerimizi eskisinden çok daha sağlam, çok daha modern, pırıl pırıl evlerle donattık.'

Bakan, devletin sosyal devlet anlayışıyla, devlet-millet işbirliğiyle barınma ihtiyacında vatandaşları mağdur etmediğini vurguladı.

Hak sahipliği ve ödeme kolaylıkları

Kurada hak sahipleri belirlenecek vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini ileten Işıkhan, ev sahibi olmak isteyenlerin 'güvenli ve en uygun ödeme kolaylığıyla' yeni hanelerine kavuşacağını belirtti.

Ordu'daki başvuru ve dağılım

Konuşmalar ve dua sonrası yapılan kura çekiminde, kent genelinde ev sahibi olmak için 29 bin 497 kişinin başvuru yaptığı bildirildi. İlçe bazındaki sosyal konut sayıları şöyle: merkezde bin 500, Aybastı 76, Çamaş 39, Çatalpınar 77, Çaybaşı 31, Fatsa 750, Gölköy 100, Gülyalı 50, Gürgentepe 52, Kabadüz 79, Korgan 80 ve Ünye 500 sosyal konut inşa edilecek.

Protokol ve katılımcılar

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç ile vatandaşlar katıldı.

Yerel yöneticiden değerlendirme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı projenin mimarı ve hareketin kurucusu olarak tanımladı ve projenin devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla kuralar çekildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

DUA EŞLİĞİNDE KURA ÇEKİMİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Nijeryalı Mevkidaşıyla Ortak Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu
2
Samsun Büyükşehir'den İlçelere Destek: Halit Doğan, %118,99 ile Mali Şampiyon
3
Yılmaz: 'Geçmişte Satılmayanı Bugün Dünyaya Satıyoruz' — Savunma Sanayi Atılımı
4
Tom Barrack: SDG-Şam Anlaşması Suriye için Tarihi Dönüm Noktası
5
Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi Türkiye Tarihinin En Büyük Adımı
6
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sivas'ta: Valilik ve Kongre Müzesi Ziyareti
7
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi İstanbul'da Görüştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları