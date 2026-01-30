Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi Türkiye Tarihinin En Büyük Adımı

Bakan Işıkhan: 500 bin konut projesi Türkiye tarihinde şimdiye kadar atılmış en büyük adım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ordu programı kapsamında Valilik ziyareti ve TOKİ kura törenine katıldı. Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Işıkhan, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Altınordu ilçesindeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde konuştu.

Yüzyılın Konut Projesi ve Ordu'da hak sahipleri

Işıkhan, 500 bin konut hedefiyle başlatılan projeyle Ordu'da 3 bin 334 hak sahibinin belirleneceğini açıkladı. Bakan, proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: 'Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz 500 bin konut projesi, Türkiye’nin hem sosyal hem de kentsel dönüşüm tarihinde bugüne kadar atılmış en büyük adım, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir.'

Bakan, ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak çalışmalarnın bu çerçevede şekillendiğini ifade etti ve projeyi bu anlayışın eseri olarak nitelendirdi.

Deprem sonrası yeniden inşa vurgusu

Işıkhan, 6-7 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinerek, yaşanan yıkımın ardından yapılan çalışmaları anlattı. Işıkhan, süreci şöyle özetledi: 'Daha birinci yılı dolmadan 11 ilimizin tamamını dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek, evlerimizi, iş yerlerimizi, binalarımızı bir bir ayağa kaldırmaya başladık. Şehirlerimizi eskisinden çok daha sağlam, çok daha modern, pırıl pırıl evlerle donattık.'

Bakan, devletin sosyal devlet anlayışıyla, devlet-millet işbirliğiyle barınma ihtiyacında vatandaşları mağdur etmediğini vurguladı.

Hak sahipliği ve ödeme kolaylıkları

Kurada hak sahipleri belirlenecek vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini ileten Işıkhan, ev sahibi olmak isteyenlerin 'güvenli ve en uygun ödeme kolaylığıyla' yeni hanelerine kavuşacağını belirtti.

Ordu'daki başvuru ve dağılım

Konuşmalar ve dua sonrası yapılan kura çekiminde, kent genelinde ev sahibi olmak için 29 bin 497 kişinin başvuru yaptığı bildirildi. İlçe bazındaki sosyal konut sayıları şöyle: merkezde bin 500, Aybastı 76, Çamaş 39, Çatalpınar 77, Çaybaşı 31, Fatsa 750, Gölköy 100, Gülyalı 50, Gürgentepe 52, Kabadüz 79, Korgan 80 ve Ünye 500 sosyal konut inşa edilecek.

Protokol ve katılımcılar

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç ile vatandaşlar katıldı.

Yerel yöneticiden değerlendirme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı projenin mimarı ve hareketin kurucusu olarak tanımladı ve projenin devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla kuralar çekildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN