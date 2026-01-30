Hakan Fidan ile Abbas Arakçi İstanbul'da Görüştü
İki bakanın görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı planlanıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul’da bir araya geldi.
Görüşme sonrasında 13.45'te ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Abbas Arakçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.
