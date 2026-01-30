Hakan Fidan ile Abbas Arakçi İstanbul'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi İstanbul'da bir araya geldi; ortak basın toplantısı 13.45'te bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:33
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi İstanbul'da Görüştü

Hakan Fidan ile Abbas Arakçi İstanbul'da Görüştü

İki bakanın görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı planlanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında 13.45'te ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Abbas Arakçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE İSTANBUL'DA BİR ARAYA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE İSTANBUL'DA BİR ARAYA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Nijeryalı Mevkidaşıyla Ortak Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu
2
Samsun Büyükşehir'den İlçelere Destek: Halit Doğan, %118,99 ile Mali Şampiyon
3
Yılmaz: 'Geçmişte Satılmayanı Bugün Dünyaya Satıyoruz' — Savunma Sanayi Atılımı
4
Tom Barrack: SDG-Şam Anlaşması Suriye için Tarihi Dönüm Noktası
5
Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi Türkiye Tarihinin En Büyük Adımı
6
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sivas'ta: Valilik ve Kongre Müzesi Ziyareti
7
Hakan Fidan ile Abbas Arakçi İstanbul'da Görüştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları