Yılmaz: 'Geçmişte Satılmayanı Bugün Dünyaya Satıyoruz' — Savunma Sanayi Atılımı

Belek'te Savunma Konferansı: Türkiye'nin Dönüşümü

Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı açıldı. Çok sayıda ihracatçı ve üst düzey yetkili programda yer aldı.

Cevdet Yılmaz: Yapısal dönüşüm ve güvenlik

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel güvenlik kaygıları ve belirsizliklerin arttığına dikkat çekti. Yılmaz, jeopolitik gerilimler ve teknolojik dönüşümün güvenlik alanını doğrudan etkilediğini vurgulayarak NATO ve AB'nin harcama hedeflerinin bunun göstergesi olduğunu söyledi.

"Jeopolitik gerilimlerin, belirsizliklerin arttığı, teknolojik dönüşümün yapay zeka merkezli hızlandığı bir ortamda stratejilerimizi belirlemek durumundayız. Bunu somut olarak NATO’nun hedeflerinde görüyoruz. 2035’te milli gelire oranla yüksek oranda harcama hedefleri konmuş durumda."

Savunma sanayisinin yükselişi

Yılmaz, savunma sanayindeki başarının arkasında güçlü siyasi iradenin bulunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken dönemde verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Sektörün güncel verilerini paylaşan Yılmaz, 3 bin 500'ü aşkın firma, bin 400'ün üzerinde proje ve yaklaşık 100 bin nitelikli istihdam bulunduğunu aktardı. İstihdamın yakın gelecekte 150 bine çıkarılması hedefleniyor.

Yılmaz, savunma sanayisinde %80'in üzerinde yerlilik oranı ve 185 ülkeye ihracat olduğunu söylerken, sektörün çeşitliliğine dikkat çekti: "Geçmişte paramızı ödediğimiz halde bize satılmayan ürünleri bugün dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale gelmiş durumdayız."

Ekonomi ve hedefler

Yılmaz, savunma sanayi ihracatının 10 milyar doları aştığını belirterek bunun yeni sorumluluklar getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin artık çift haneli ihracat yapan ülkeler arasında kalıcı olması gerektiğini ifade etti ve yapay zeka ile yeni teknolojilerin sisteme daha etkin girmesi gerektiğini söyledi.

Savunma sanayisinin cari açığın azaltılmasında katkı sağladığını belirten Yılmaz, sektörün nitelikli istihdam ve yüksek katma değer oluşturduğunu, teknolojilerin zamanla sivil endüstrilere de sirayet ettiğini kaydetti.

Ömer Bolat: Kartlar yeniden karılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise küresel düzeyde savunma, ekonomi ve ticarette köklü dönüşümler yaşandığını, mevcut uluslararası düzenin aşındığını söyledi. Bolat, "Kartlar yeniden karılıyor, dengeler yeniden kuruluyor" ifadelerini kullandı ve Avrupa'nın serbest ticaret adımlarına dikkat çekti.

Bolat, Türkiye'nin 2025'te 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatıyla yılı kapattığını, savunma sanayi ihracatının ise göreve geldiği süreden bu yana neredeyse yüzde 100 artarak 10 milyar 54 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Haluk Görgün: İhracatta hızlı yükseliş

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2025 verilerini paylaştı: sektör ihracatı 10,54 milyar dolar ile yıllık yüzde 48 artış gösterdi. Bölgesel dağılımda Avrupa'ya 4,3 milyar dolar, Orta Doğu'ya 1,6 milyar dolar ihracat yapıldığını; en fazla ihracat yapılan ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Slovakya olduğunu açıkladı.

Görgün, savunma sanayinin Türkiye'nin toplam mal ihracatı içindeki payının 2022'de %1,7 iken 2025'te %3,6'ya yükseldiğini, 2025'te 184 milyon dolar hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini ve sektörün toplam 17,9 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladığını belirtti.

Kapanış: Başarıya ödüller

Konferans kapsamında düzenlenen Savunma ve Havacılıkta 2025 İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde başarılı ihracatçılara ödüller verildi. Programa; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Prof. Dr. Haluk Görgün, sektör temsilcileri ve çok sayıda ihracatçı katıldı.

CEVDET YILMAZ