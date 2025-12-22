Bakan Kurum’dan 'Tohum' Filmi Paylaşımı — 27 Aralık’ta Son Teslimat Hatay’da

Bakan Kurum’dan 'Tohum' Filmi Paylaşımı

Son teslimat 27 Aralık’ta Hatay’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta son teslimatın yapılacağı deprem bölgesine ilişkin 'Tohum' filminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda Bakan Kurum’un mesajına yer verildi: "Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk. Bu gurur Türkiye’nin". Görüntülerde 11 ilde tamamlanan afet konutları gösterildi.

Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı yer aldı: "Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız".

Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; saatte 23, günde 550 konut üretim hızıyla devam ediyor ve bu ayın sonunda tamamlanıyor. Yıl sonunda teslim edilen konut sayısı 455 bine yükselecek.

Son teslim töreni 27 Aralık’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.

