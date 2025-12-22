DOLAR
Bakan Kurum’dan 'Tohum' Filmi Paylaşımı — 27 Aralık’ta Son Teslimat Hatay’da

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesine ilişkin 'Tohum' filmini paylaştı; son teslimat 27 Aralık’ta Hatay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta son teslimatın yapılacağı deprem bölgesine ilişkin 'Tohum' filminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda Bakan Kurum’un mesajına yer verildi: "Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk. Bu gurur Türkiye’nin". Görüntülerde 11 ilde tamamlanan afet konutları gösterildi.

Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı yer aldı: "Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız".

Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; saatte 23, günde 550 konut üretim hızıyla devam ediyor ve bu ayın sonunda tamamlanıyor. Yıl sonunda teslim edilen konut sayısı 455 bine yükselecek.

Son teslim töreni 27 Aralık’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.

