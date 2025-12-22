Rasim Şişman: Arnavutköy'ü Kadim Geçmişine Yeniden Kavuşturacağız

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, ilçe genelindeki ziyaretleri kapsamında Arnavutköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda mahalleye yönelik kültürel projeler ve denetim uygulamaları ön plana çıktı.

Kültürel miras ve mahalle değerleri öne çıktı

Başkan Vekili Şişman, Arnavutköy için duygusal ve tarihi bir perspektif sundu: "Çok kadim bir yerdeyiz. Burası çok değerli bir mahalle. Dünyada eşi benzeri yok. Belli şeyleri yeniden canlandırmanız lazım." Şişman, devamında hedeflerinin bölgeyi ileri taşımaktan ziyade "geçmişindeki ruhu ve kültürü yeniden canlandırmak" olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Arnavutköy Çileği ve Arnavutköy Festivali gibi mahalleye özgü değerlerin yeniden yaşatılması ve bölgeye sosyal tesis kazandırılması öncelikler arasında gösterildi. Şişman ayrıca "Teofania Yortusu'nun 25 yıl sonra yeniden Arnavutköy'de kutlanmasını çok isterim" sözleriyle kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Altyapı, denetim ve yaptırımlar

Denetim ve altyapı çalışmalarına da değinen Şişman, önümüzdeki planlamaya dair şunları aktardı: "2026 yılı, yol bakım onarım yılı olacak." Mevcut uygulamalardan örnek veren Şişman, yetkililerin ruhsat ve mühürleme süreçlerine de değindi: "Biz 13 yere ruhsat vermişiz ama bunun dışında 19 yeri mühürlemişiz."

2025 yılı içinde yürütülen denetimlerde cezalandırma rakamlarını paylaşan Şişman, "2025 yılı içinde, 51 işletmeye toplam 17 milyon lira ceza kestik. Bu 51 işletmenin 32'si Arnavutköy'de." ifadelerini kullandı. Ayrıca yaptırımların gerekçeleri arasında gürültü ve koku, duman ihlalleri olduğuna dikkat çekildi: "37 işletmeye gürültü, 23 işletmeye de koku, duman gerekçesiyle çok ağır yaptırımlar uyguladık."

Şişman, bunların yanı sıra kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonların yer aldığı bir acil eylem planı hazırlayacaklarını belirterek, Arnavutköy'e ciddi anlamda ağırlık vereceklerini kaydetti.

Toplantı, mahalle halkının beklentileri ve belediyenin somut adımları arasındaki bağlantıyı güçlendirmeye yönelik mesajlarla sona erdi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ RASİM ŞİŞMAN'NIN ZİYARETİ