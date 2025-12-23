DOLAR
Bakan Tunç: DEM Parti İmralı Heyeti ile 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı Heyeti ziyareti sonrası 'Terörsüz Türkiye' sürecüne ilişkin kapsamlı değerlendirme yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:37
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı Heyeti üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmenin odak noktası: 'Terörsüz Türkiye'

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

"Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

Koordinasyon ve yol haritası

Bakan Tunç, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını aktararak, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.

Güvenli gelecek ve Türkiye Yüzyılı vurgusu

Tunç, terörün sona ermesinin ülke kalkınması ve vatandaşların huzuru için öncelik olduğunu belirterek, "Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, Türkiye Yüzyılını terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz" dedi.

