Göktaş: Dijital medya ve oyun platformlarına yasal düzenleme yakında

Bakan Göktaş: Dijital medya ve oyun platformlarına ilişkin yasal düzenleme yakında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de düzenlenen uluslararası konferansta dijital ortamdaki çocuk güvenliğine ilişkin politika ve uygulamaları anlattı. Göktaş, dijital medya ve oyun platformlarına dair kapsamlı bir yasal düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğini vurguladı.

Konferans vurguları: Dijital riskler ve gereklilik

Bakan Göktaş, "Bu gerçek, koruma politikalarını güçlendirmeyi ve sınır aşan risklere karşı ortak hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki dijital ortam, çocuklar için eğitim, ifade ve iletişim imkanlarını genişletiyor. Diğer yandan video platformları, dijital oyunlar, sosyal medya ve yapay zeka çocukların günlük yaşamının parçası haline geliyor. Fakat aynı ortam, siber zorbalığı, kişisel verilerin izinsiz kullanımını, şiddet ve istismarı ve çocukları hedef alan yeni riskleri de barındırıyor. Kimlik gizlemenin kolaylığı, sahte hesaplar, algoritmaların kontrolsüz etkileri ve dezenformasyonun hızlı yayılımı da ayrıca çocukların kırılganlığını artırıyor" ifadelerini kullandı.

Üç öncelik: Önleyici politika, etkili koruma, teknoloji ve yönetişim

Göktaş, odaklanılması gereken üç başlığı şöyle sıraladı: önleyici politikalar, etkili koruma ve teknoloji ile yönetişim. Bakanın sözleri: "Birinci başlık, önleyici politikalardır. Çocukların dijital okuryazarlığı, yalnızca teknik bir beceri değildir. Bu konu, mahremiyet bilinci, güvenli iletişim, eleştirel düşünme ve risk farkındalığıyla birlikte ele alınmalıdır. Ebeveynlere yönelik destek, bu politikanın ayrılmaz parçasıdır. Çünkü çocuk, en güçlü korumayı çoğu zaman ailede, günlük hayatın içinde görür. İkinci başlık, etkili korumadır. Zararlı içerik, hızlı yayılır ve iz bırakmadan derin zararlar bırakabilir. Bu nedenle başvuru kanallarının erişilebilir olması ve mağdur destek hizmetlerinin kesintisiz işlemesi gerekir. Üçüncü başlık, teknoloji ve yönetişimdir. Yapay zeka, içerik üretimini ve yayılmasını hızlandırıyor. Aynı zamanda zararlı içerikleri tespit edip engellemeye yarayan araçları da sağlıyor. Bu alanda ortak standartlar, şeffaflık ve hesap verebilirlik olmadan güven oluşmaz. Platformlar; çocuk güvenliğini en baştan tasarıma dahil etmeli. Risk analizi yapmalı ve veri işlerken çocukların hassasiyetini temel almalıdır. Kamu kurumları, akademi, sivil toplum ve özel sektör arasında iş birliği modeli kurmak bu nedenle çok önemli."

Ulusal uygulamalar ve eylem planları

Bakan, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız kapsamında 2024-2028 dönemi için aile odaklı dijitalleşme stratejileri yürüttüklerini belirtti. "Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi" hedefiyle aile bireylerinin dijital araçları doğru ve bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Göktaş, dijital hakları korumaya yönelik uygulamaları da şöyle sıraladı: "Çocuklar Güvende" web sitesi ve mobil uygulaması, DUY ihbar platformu, Sosyal Medya Çalışma Grubu ile 7/24 zararlı içerik tespiti ve müdahale, ayrıca 81 ilde 46 bin 996 üyeye ulaşan Çocuk Hakları Komiteleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında dijital okuryazarlık ve aileyi güçlendiren projelerin hızlandırıldığını aktardı.

Yasal düzenleme ve uluslararası bakış

Bakan Göktaş, dünya örneklerine değinerek Türkiye için özgün bir model geliştirildiğini bildirdi ve "Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının elzem olduğunu gördük. Türkiye olarak dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda hayata geçireceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Son olarak Göktaş, çocukların dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanırken ruh, zihin ve kimliklerinin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın hayallerini algoritmalara, değerlerini sahte ideallere, güzelliklerini filtrelere teslim edemeyiz" ifadeleriyle ulusal ve uluslararası iş birliğine açık olduklarını belirtti.

