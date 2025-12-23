Erdoğan: Toprağın Altındaki Münevverlerimizle de Yaşayan Bir Milletiz — 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri

Erdoğan: "Biz yalnızca hayatta olan ilim ve gönül erbabımızla değil; toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir milletiz"
2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni — Beştepe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde konuştu.
Konuşmasında, milletin yalnızca yaşayan ilim ve gönül erbabıyla değil; toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir millet olduğuna dikkat çekti.
Erdoğan’ın bu ifadesi, törende bilim insanlarına ve geçmiş kuşakların mirasına verilen önemi yeniden vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yalnızca hayatta olan ilim ve gönül erbabımızla değil; toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir milletiz"