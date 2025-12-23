DOLAR
Erdoğan: Toprağın Altındaki Münevverlerimizle de Yaşayan Bir Milletiz — 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde, "toprağın altındaki münevverlerimizle" de yaşayan bir millet olduğumuzu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:55
Erdoğan: "Biz yalnızca hayatta olan ilim ve gönül erbabımızla değil; toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir milletiz"

2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni — Beştepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde konuştu.

Konuşmasında, milletin yalnızca yaşayan ilim ve gönül erbabıyla değil; toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir millet olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan’ın bu ifadesi, törende bilim insanlarına ve geçmiş kuşakların mirasına verilen önemi yeniden vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

