Bolat: Türkiye, Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında İş Birliğine Hazır

Bolat: "Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak her daim iş birliği yapmaya hazırız"

Forum ve liderlik vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakü’de düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumuun açılış konuşmasında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihinin en parlak dönemini yaşadığını söyledi. Konuşma, Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan’da İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu (AZPROMO) tarafından gerçekleştirilen forum kapsamında yapıldı. Açılışta ayrıca Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile çok sayıda Azerbaycanlı ve Türk iş insanı hazır bulundu.

Enerji ve altyapı iş birlikleri

Bolat, iki ülke arasındaki iş birliğinin enerji, ulaştırma, tarım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür ve turizm alanlarında zirveye ulaştığını belirtti. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı, TANAP, TAP ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu gibi projelerin ilişkilerde büyük altyapı katkısı sağladığını vurguladı.

Ticaret ve yatırım rakamları

Ekonomik verileri paylaşan Bolat, Türkiye-Azerbaycan ticaretinin 2016’dan bu yana 2,4 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldiğini, bunun 3,5 katı bir artış anlamına geldiğini söyledi. İki ülke arasındaki toplam yatırımların 39-40 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve Türkiye’de 3 bin Azeri şirkete ev sahipliği yapıldığını, Azerbaycan’da ise yedi bin Türkiye’den gelen şirkete ev sahipliği yapıldığını kaydetti.

Orta Koridor ve bölgesel fırsatlar

Bakan Bolat, Zengezur koridoru ve Hazar bağlantılarıyla Türkiye’nin Orta Asya ve Uzak Doğu’ya erişiminin hızlanacağını; Orta Koridorun Azerbaycan ve Türkiye üzerinden geçerek dünya ticaretinde hızlandırıcı etki yapacağını ve bölgedeki ticaret ile yatırımları canlandıracağını ifade etti.

Karabağ'ın yeniden inşası ve proje katkıları

Türkiye’nin Azerbaycan’daki projelerine değinen Bolat, bugüne kadar 560’a yakın projeyle özellikle Karabağ’ın yeniden inşasında 5 milyar dolardan fazla projelerle katkı sağlandığını belirtti. Ayrıca sanayi ve tarım alanlarında yatırımlarla Karabağ ekonomisinin canlandırılmasına yönelik iş birliğinin sürdüğünü söyledi.

Hedef: Tam ekonomik entegrasyon

Bolat, 2021’de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin tam müttefiklik düzeyine çıktığını, Karma Ekonomi Komisyonu’nun etkin çalıştığını ve serbest ticaret anlaşması için teknik görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Hedeflerinin Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerini tam entegrasyona taşımak olduğunu ifade etti.

TÜİB perspektifi

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Türk dünyasında ekonomik bütünleşme sürecinin iş dünyası, girişimciler ve yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini, TÜİB çatısı altındaki petrol dışı sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketlerin bugün yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti. 2025 yılı içerisinde üye şirketlerin farklı bölgelerde hayata geçirdiği 7 yatırımın temel atıma törenleri ve açılışlarının Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev tarafından gerçekleştirildiğini söyledi ve iki ülke ekonomilerinin bütünleşmesi için TÜİB’in köprü vazifesi üstlendiğini vurguladı.

