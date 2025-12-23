Yılmaz: Türkiye bu yıl nominalde 16., PPP’ye göre 11. büyük ekonomi olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan’ın başkenti Baküde düzenlenen 2. Azerbaycan - Türkiye Yatırım Forumunda yaptığı konuşmada, 'Bu sene nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi olacağız. Satın alma gücü paritesiyle ise dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağız' ifadelerini kullandı.

Foruma katılımcılar ve mesajın özü

Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında katıldığı forumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve çok sayıda Azerbaycanlı ile Türk iş insanının hazır bulunduğunu belirtti. Konuşmasında birlik ve dayanışmanın ekonomik fırsatlara dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

Kardeşlik, siyasi irade ve ekonomik fırsatlar

Yılmaz, Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyev’in 'tek millet, iki devlet' anlayışının ticaret ve ekonomi başta olmak üzere geniş bir alana taşındığını vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev arasındaki dostluğun bölgesel iş birliğine büyük imkanlar sunduğunu ifade ederek, güçlü siyasi iradenin somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Büyüme verileri ve küresel tablo

Yılmaz, küresel ekonomideki zayıf büyüme ve artan korumacılık ortamına rağmen Türkiye'nin pandeminin ardından dikkat çekici bir performans sergilediğini aktardı. 2020-2024 dönemini örnek göstererek, dünya ekonomisinin aynı dönemde 100'den 115'e gelirken Türkiye'nin 100'den 130'a yükseldiğini belirtti. Buna göre Türkiye, söz konusu dönemde dünyanın yaklaşık iki katı hızla büyümüştür.

Yılmaz ayrıca, Türkiye ekonomisinin ilk 9 ayda yüzde 3.7 büyüdüğünü; tarım sektöründe don ve kuraklık nedeniyle bu yıl tarımın muhtemelen yüzde 6 civarında daralma gösterebileceğini aktardı. Son 23 yılda Türkiye'nin büyüme kaydettiğini ve son 21 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşandığını vurguladı.

İhracat, gelir düzeyi ve yatırım çağrısı

Yılmaz, Dünya Bankası sınıflamasına göre Türkiye'nin bu sene yüksek gelirli ülke ligine geçiş yapacağını belirtti. İhracatın yıllıklandırılmış olarak toplamda yaklaşık 271 milyar dolara yaklaştığını aktarırken, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcılara karşılıklı ve üçüncü ülkelerde ortak yatırım çağrısında bulundu: 'Lütfen daha fazla yatırım yapın, iş birliği yapın. Karşılıklı yatırımlarımızı artırıp üçüncü ülkelerde de birlikte projeler geliştirelim.'

Orta Koridor, Zengezur ve bölgesel entegrasyon

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Orta Koridor'un öneminin arttığını söyleyen Yılmaz, Azerbaycan ile ilişkilerin stratejik boyuta taşındığını vurguladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 8 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan barış yol haritasının bölgesel istikrar için kritik bir eşik olduğunu belirtti. Zengezur bağlantısının açılmasının Orta Koridor'un rekabet gücünü artıracağına dikkat çekti.

Enerji dönüşümü ve ortak projeler

Yılmaz, Azerbaycan'ın enerji sektöründeki dönüştürücü adımlarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Fosil yakıtların giderek azalacağı öngörüsüyle Azerbaycan'ın yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, Türkiye'nin bu alanda kardeş ülkeyle her türlü iş birliğine hazır olduğunu söyledi. Ekonomik çeşitlendirme ve petrol dışı sektörlerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Foruma ilişkin beklentiler

Yılmaz, 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun ekonomik iş birliğini güçlendirmesini, bölgenin istikrar ve refahına katkı sağlamasını temenni etti. 'Gelecek her nesille daha da güçlenecek birlikteliğimizin, başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyaya örnek olmasını arzu ediyorum' diyerek, forumun yeni ortaklıklara ve karşılıklı kazançlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'ndaki konuşmasında, "Bu sene nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi olacağız. Satın alma gücü paritesiyle ise dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağız. Türkiye bu şekilde yoluna devam ediyor" dedi.