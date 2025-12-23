Yerlikaya: Kabine Döneminde 588 Kırmızı Bültenli Suçludan 243'ü Gürcistan'dan

Gürcistan ile stratejik iş birliği güçleniyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Gürcistanlı mevkidaşı Gela Geladze ile bir araya geldi. Toplantıya iki ülkenin temsilcileri ve davetliler katıldı; gündemde iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler vardı.

Bakan Yerlikaya, Gürcistan'la komşuluğun ötesinde tarihi, kültürel ve stratejik bir ortaklığın bulunduğunu vurguladı ve Gürcistan makamlarının samimi duruşuna dikkat çekti.

Yerlikaya, geçen ay yaşanan askeri kargo uçağı kazasında Geladze'nin arama-kurtarma ekiplerini hızla sevk ettiğini ve kazada süreci yerinde yöneterek Türkiye'yi bilgilendirdiğini belirterek, 'Sayın Geladze ve tüm Gürcistan makamlarına da bu zor zamanda gösterdikleri samimi ve dostane yaklaşım için tekrardan şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

Bakan ayrıca, 'Bugün yaptığımız toplantılarda, ülkelerimizin huzur ve güvenliğini tehdit her türlü suç ve suçluyla mücadele ana gündem maddemizdi' diyerek, sınır aşan suçlarla mücadelenin ancak güçlü uluslararası iş birliği ile mümkün olacağını söyledi.

'Bildiğimiz gibi, Türkiye Interpol, Europol ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir' diyen Yerlikaya, kabine dönemindeki iade verilerini paylaştı.

'Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlu Türkiye'ye getirilmiştir. Kabine dönemimizde Türkiye'ye getirilen 588 suçludan 243'ü Gürcistan'dan ülkemize getirilmiştir. Tiflis ziyaretimden sonra ise Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi gerçekleşmiştir. Bu sayılar, Gürcistan'la olan stratejik ortaklığımızın, suç ve suçluyla olan mücadeledeki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir. Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl alan bırakmadıysak, sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız' ifadelerini kullandı.

Yerlikaya son olarak, 'Er ya da geç; tıpkı diğer suçlularda olduğu gibi hepsini yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Bugün kıymetli dostum Geladze ile suçla mücadelede ve suçluların iadesi noktasında ortak irademizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğimizi ifade etmek isterim' dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA