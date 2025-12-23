DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,7 -0,65%
ALTIN
6.185,89 -1,35%
BITCOIN
3.757.869,42 0,71%

Başkan Taşkın İnönü Caddesi'nde Esnafla Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak dönüşüm sürecine dair talepleri dinledi ve sahadan notlar aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:52
Başkan Taşkın İnönü Caddesi'nde Esnafla Buluştu

Başkan Taşkın İnönü Caddesi'nde Esnafla Buluştu

Battalgazi'de yeniden inşa süreci ve sahadan notlar

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinin devam ettiği Malatya'da, rezerv alan uygulamasıyla dönüşümün sürdüğü caddeyi tek tek gezerek esnafın talep ve düşüncelerini dinledi.

Günlük saha programlarıyla ilçenin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Taşkın, sahadan gelen notları yerinde aldı. Ziyarette, deprem sonrası yürütülen çalışmalar, cadde düzenlemeleri ve devam eden dönüşüm süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın beklenti ve önerilerini dinleyen Taşkın, iletilen taleplerin ilgili birimlerce değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını belirtti. Sahada olmayı ve vatandaşla doğrudan iletişimi öncelediklerini vurgulayan Taşkın, esnaf ziyaretlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Taşkın, Battalgazi genelinde yürütülen çalışmaların sahadan alınan geri bildirimlerle şekillendiğini söyleyerek, yeniden inşa sürecinde esnaf ve vatandaşların görüşlerinin önemli bir yol gösterici olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN TAŞKIN’DAN ESNAF ZİYARETİ

BAŞKAN TAŞKIN’DAN ESNAF ZİYARETİ

BAŞKAN TAŞKIN’DAN ESNAF ZİYARETİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolat: Türkiye, Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında İş Birliğine Hazır
2
Göktaş: Dijital medya ve oyun platformlarına yasal düzenleme yakında
3
Yerlikaya: Kabine Döneminde 588 Kırmızı Bültenli Suçludan 243'ü Gürcistan'dan
4
Erdoğan: Toprağın Altındaki Münevverlerimizle de Yaşayan Bir Milletiz — 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri
5
Özgür Özel TBMM'de YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü
6
Başkan Taşkın İnönü Caddesi'nde Esnafla Buluştu
7
Yılmaz: Türkiye bu yıl nominalde 16., PPP’ye göre 11. büyük ekonomi olacak

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi