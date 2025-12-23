Başkan Taşkın İnönü Caddesi'nde Esnafla Buluştu

Battalgazi'de yeniden inşa süreci ve sahadan notlar

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinin devam ettiği Malatya'da, rezerv alan uygulamasıyla dönüşümün sürdüğü caddeyi tek tek gezerek esnafın talep ve düşüncelerini dinledi.

Günlük saha programlarıyla ilçenin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Taşkın, sahadan gelen notları yerinde aldı. Ziyarette, deprem sonrası yürütülen çalışmalar, cadde düzenlemeleri ve devam eden dönüşüm süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın beklenti ve önerilerini dinleyen Taşkın, iletilen taleplerin ilgili birimlerce değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını belirtti. Sahada olmayı ve vatandaşla doğrudan iletişimi öncelediklerini vurgulayan Taşkın, esnaf ziyaretlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Taşkın, Battalgazi genelinde yürütülen çalışmaların sahadan alınan geri bildirimlerle şekillendiğini söyleyerek, yeniden inşa sürecinde esnaf ve vatandaşların görüşlerinin önemli bir yol gösterici olduğunu dile getirdi.

