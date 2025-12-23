Arslan: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Yeni ve Avantajlı

Arslan: "Terörsüz Türkiye" süreci yeni ve çok daha avantajlı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu’da bir otelde düzenlenen programda "Terörsüz Türkiye" projesine destek verdiklerini açıkladı. Arslan, sürecin geçmişe kıyasla daha avantajlı olduğunu vurguladı.

Projenin önemi ve değerlendirme

Arslan, projenin ülke gündeminin önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu süreç hepimizi hem heyecanlandıran hem de zaman zaman endişeye ve tereddüde düşüren bir süreçtir. Ancak mevcut tabloya baktığımızda, bu sürecin geçmişe göre çok daha avantajlı olduğunu görüyoruz".

Çözüm sürecine ilişkin hatırlatma

HAK-İŞ’in 2013 yılında başlatılan çözüm sürecinde aktif rol aldığını anımsatan Arslan, sürecin provokasyonlar nedeniyle yarım kaldığını ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarak yola çıkılan çözüm süreci maalesef provokasyonlar nedeniyle yarım kaldı. Amerika ve Batı’nın müdahaleleri, PKK ve uzantılarının bu oyunlara gelmesi süreci akamete uğrattı".

Bölgede yaşananlar ve etkileri

Arslan, çözüm sürecinde "akil insanlar" heyeti kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi’nde üç ay boyunca çalıştıklarını belirterek, bölge halkının terörden en çok zarar gören kesim olduğunu vurguladı: "Üç ay boyunca bölge halkıyla birebir çalıştık. O dönem de gördük ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan vatandaşlarımız terörden en çok zarar gören kesim oldu. Terör örgütünün baskısı nedeniyle insanlar özgürce yaşayamadı, bu da ülkemize büyük kayıplar yaşattı".

MHP ve TBMM'nin rolü

Mevcut siyasi tablonun sürece sağladığı avantajları öne çıkaran Arslan, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) üstlendiği rolün önemine dikkat çekti: "Özellikle geçmişte çözüm sürecine itiraz eden ve bugün bu sürecin başlatıcıları arasında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi’nin rolünün farklı bir noktada olması, Türkiye açısından son derece kıymetlidir". Arslan, bunun sürecin başarısı için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

TBMM’nin inisiyatif almasını da önemli bir kazanım olarak niteleyen Arslan, Meclis’in sürece dahil edilmesinin geçmiş eleştirileri giderdiğini ifade etti: "O günlerde en çok yapılan eleştiri, Meclis’in devre dışı bırakılmasıydı. Bugün ise TBMM’nin terörsüz Türkiye konusunda inisiyatif alması çok önemli bir kazanımdır. Neredeyse bir siyasi parti hariç, tüm partilerin komisyonda yer alması son derece değerlidir".

Fırsat değerlendirmesi

Komisyona katılmayan partilerin endişelerine de saygı duyulması gerektiğini söyleyen Arslan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Katılmayan partilerin Türkiye için endişe duyması ve görüşlerini dile getirmesi de kıymetlidir. Esas olan, komisyondaki yapının büyük çoğunluğunun bu süreci desteklemesidir. Bence buradan bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor".

