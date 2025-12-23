Erdoğan: Sinop füze denemelerinde muhalefetin 'balıklar tedirgin oluyor' itirazına rağmen başarı

Erdoğan: Sinop füze denemelerinde muhalefetin itirazına rağmen başarı

Beştepe — 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde yaptığı konuşmada, Sinop’taki füze denemelerine yönelik tepkilere değindi.

Erdoğan, denemelerin önüne konulan çeşitli engellere rağmen çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, muhalefetin bazı tepkilerine sert sözlerle yanıt verdi. Konuşmasında muhalefetin Sinop’taki denemelere ilişkin eleştirilerini örnek gösterdi.

Erdoğan’ın sözleri: "Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen Sinop’taki füze denemelerimize ’balıklar tedirgin oluyor’ diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz".

Törenin yapıldığı etkinlik bağlamında Erdoğan, bilim ve teknoloji yatırımlarına verdiği önemi bir kez daha belirtti ve ödül alan akademisyenleri tebrik etti.

