DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,46%
ALTIN
6.124,87 -0,35%
BITCOIN
3.713.022,47 1,9%

Erdoğan: Sinop füze denemelerinde muhalefetin 'balıklar tedirgin oluyor' itirazına rağmen başarı

Erdoğan, 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde Sinop’taki füze denemelerinin engellere ve muhalefet itirazlarına rağmen başarıyla sürdüğünü söyledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:32
Erdoğan: Sinop füze denemelerinde muhalefetin 'balıklar tedirgin oluyor' itirazına rağmen başarı

Erdoğan: Sinop füze denemelerinde muhalefetin itirazına rağmen başarı

Beştepe — 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde yaptığı konuşmada, Sinop’taki füze denemelerine yönelik tepkilere değindi.

Erdoğan, denemelerin önüne konulan çeşitli engellere rağmen çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, muhalefetin bazı tepkilerine sert sözlerle yanıt verdi. Konuşmasında muhalefetin Sinop’taki denemelere ilişkin eleştirilerini örnek gösterdi.

Erdoğan’ın sözleri: "Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen Sinop’taki füze denemelerimize ’balıklar tedirgin oluyor’ diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz".

Törenin yapıldığı etkinlik bağlamında Erdoğan, bilim ve teknoloji yatırımlarına verdiği önemi bir kez daha belirtti ve ödül alan akademisyenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen Sinop’taki füze...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen Sinop’taki füze denemelerimize 'balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan Karşılıklı Yatırımları 39 Milyar Dolar
2
Erdoğan: Türkiye Bölgesinin Veri Üssü Olacak — 2028-2029 Hiper Ölçekli Bulut Projesi
3
Özgür Özel: "Bahis ve uyuşturucu ülkenin ana gündemi oldu"
4
Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da Görüştü
5
Yerlikaya: Kabine Döneminde 58 Ülkeden 588 Kırmızı Bültenli Suçlu Türkiye'ye Getirildi
6
Arslan: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Yeni ve Avantajlı
7
Erdoğan: Sinop füze denemelerinde muhalefetin 'balıklar tedirgin oluyor' itirazına rağmen başarı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi