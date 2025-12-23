DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,46%
ALTIN
6.124,87 -0,35%
BITCOIN
3.713.022,47 1,9%

Yerlikaya: Kabine Döneminde 58 Ülkeden 588 Kırmızı Bültenli Suçlu Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kabine döneminde 58 ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini ve 243'ünün Gürcistan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:34
Yerlikaya: Kabine Döneminde 58 Ülkeden 588 Kırmızı Bültenli Suçlu Türkiye'ye Getirildi

Yerlikaya: Kabine döneminde 58 ülkeden 588 kırmızı bültenli suçlu Türkiye'ye getirildi

Gürcistan ile güçlenen iş birliği, iade ve ortak operasyonların merkezinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gürcistanlı mevkidaşı Gela Geladze ile görüştü. Toplantıya iki ülkeden temsilciler ve davetliler katıldı; gündemde iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler vardı.

Bakan Yerlikaya basın açıklamasında, Gürcistan ile ilişkilerin komşuluktan öte bir tarihi, kültürel ve stratejik ortaklık olduğunu vurguladı. Yerlikaya, Gürcistan makamlarının geçen ay yaşanan askeri kargo uçağı kazasında arama-kurtarma çalışmalarını hızlı yönettiğini, mevkidaşı Geladze’nin sahada süreci yöneterek tarafları bilgilendirdiğini belirterek kendilerine teşekkür etti ve şehitlere rahmet diledi.

Yerlikaya, geçtiğimiz eylül ayındaki Tiflis ziyaretine de atıfta bulunarak, karşılıklı güvenlik meselelerinin ve sınır ötesi suçlarla mücadelenin toplantıların ana gündemi olduğunu söyledi. Bakan, 'Biliyoruz ki, sınır aşan suçlarla mücadele ancak sınır aşan bir iş birliği iradesiyle nihai sonuca ulaşabilir' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye'nin uluslararası emniyet iş birliğine dikkat çeken Yerlikaya, 'Türkiye Interpol, Europol ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir' dedi ve kabine dönemindeki iade rakamlarını paylaştı.

Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlu Türkiye’ye getirildiğini söyleyen Yerlikaya, bu kişilerden 243'ünün Gürcistan kaynaklı olduğunu belirtti. Ayrıca Tiflis ziyaretinin ardından Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, bu verilerin Gürcistan ile süregelen stratejik ortaklık ve suçla mücadeledeki kararlılığın en güçlü göstergesi olduğunu ifade ederek, 'Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl alan bırakmadıysak, sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız' diye konuştu. Yerlikaya, er ya da geç tüm suçluların yakalanıp adalete teslim edileceğini vurguladı.

Görüşme sonunda Yerlikaya, Geladze ile suçla mücadelede ve iade süreçlerinde ortak iradeyi daha da güçlendirerek iş birliğine devam edeceklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya: "Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlu...

Bakan Yerlikaya: "Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlu Türkiye'ye getirildi"

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan Karşılıklı Yatırımları 39 Milyar Dolar
2
Erdoğan: Türkiye Bölgesinin Veri Üssü Olacak — 2028-2029 Hiper Ölçekli Bulut Projesi
3
Özgür Özel: "Bahis ve uyuşturucu ülkenin ana gündemi oldu"
4
Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da Görüştü
5
Yerlikaya: Kabine Döneminde 58 Ülkeden 588 Kırmızı Bültenli Suçlu Türkiye'ye Getirildi
6
Arslan: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Yeni ve Avantajlı
7
Erdoğan: Sinop füze denemelerinde muhalefetin 'balıklar tedirgin oluyor' itirazına rağmen başarı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi