Yerlikaya: Kabine döneminde 58 ülkeden 588 kırmızı bültenli suçlu Türkiye'ye getirildi

Gürcistan ile güçlenen iş birliği, iade ve ortak operasyonların merkezinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gürcistanlı mevkidaşı Gela Geladze ile görüştü. Toplantıya iki ülkeden temsilciler ve davetliler katıldı; gündemde iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler vardı.

Bakan Yerlikaya basın açıklamasında, Gürcistan ile ilişkilerin komşuluktan öte bir tarihi, kültürel ve stratejik ortaklık olduğunu vurguladı. Yerlikaya, Gürcistan makamlarının geçen ay yaşanan askeri kargo uçağı kazasında arama-kurtarma çalışmalarını hızlı yönettiğini, mevkidaşı Geladze’nin sahada süreci yöneterek tarafları bilgilendirdiğini belirterek kendilerine teşekkür etti ve şehitlere rahmet diledi.

Yerlikaya, geçtiğimiz eylül ayındaki Tiflis ziyaretine de atıfta bulunarak, karşılıklı güvenlik meselelerinin ve sınır ötesi suçlarla mücadelenin toplantıların ana gündemi olduğunu söyledi. Bakan, 'Biliyoruz ki, sınır aşan suçlarla mücadele ancak sınır aşan bir iş birliği iradesiyle nihai sonuca ulaşabilir' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye'nin uluslararası emniyet iş birliğine dikkat çeken Yerlikaya, 'Türkiye Interpol, Europol ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir' dedi ve kabine dönemindeki iade rakamlarını paylaştı.

Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlu Türkiye’ye getirildiğini söyleyen Yerlikaya, bu kişilerden 243'ünün Gürcistan kaynaklı olduğunu belirtti. Ayrıca Tiflis ziyaretinin ardından Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, bu verilerin Gürcistan ile süregelen stratejik ortaklık ve suçla mücadeledeki kararlılığın en güçlü göstergesi olduğunu ifade ederek, 'Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl alan bırakmadıysak, sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız' diye konuştu. Yerlikaya, er ya da geç tüm suçluların yakalanıp adalete teslim edileceğini vurguladı.

Görüşme sonunda Yerlikaya, Geladze ile suçla mücadelede ve iade süreçlerinde ortak iradeyi daha da güçlendirerek iş birliğine devam edeceklerini belirtti.

