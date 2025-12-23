Yeni Epstein Belgeleri: Trump’ın Özel Jette Defalarca Uçtuğu İddia Edildi

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgeler, 1990’lı yıllarda Donald Trump’ın Jeffrey Epstein’ın özel jetiyle daha önce bilinenin ötesinde seyahat ettiğine dair iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Belgeler arasında yer alan e-postada bu uçuş kayıtlarının detaylarına işaret ediliyor.

Belgeler ne gösteriyor?

Dosyada yer alan ve konu başlığı RE: Epstein uçuş kayıtları olan e-postada, gönderici ve alıcı bilgileri karartılmış halde servis edilen yazışmanın altında, adı karartılmış bir şekilde New York Güney Bölgesi’nden bir yardımcı ABD savcısının unvanı görüldüğü belirtiliyor. E-postada, durumsal farkındalık gerekçesiyle alınan uçuş kayıtlarının, Donald Trump’ın Epstein’ın özel jetiyle daha önce bildirilenden çok daha fazla kez seyahat ettiğini ortaya koyduğu ifade ediliyor.

E-postada ayrıca şu bilgiler yer alıyor: «Özellikle, 1993 ile 1995 yılları arasında en az 8 uçuşta yolcu olarak listelenmektedir; bunların en az dördünde Maxwell de hazır bulunmuştur. Ayrıca, çeşitli zamanlarda ve farklı uçuşlarda, Marla Maples, kızı Tiffany ve oğlu Eric de dahil olmak üzere başkalarıyla birlikte seyahat ettiği görülmektedir.»

E-postada devamla, «1993 yılındaki bir uçuşta listelenen tek iki yolcu kendisi ve Epstein’dır; bir başka uçuşta listelenen yalnızca üç yolcu bulunmaktadır: Epstein, Trump ve o dönemde 20 yaşında olan bir kişi. Diğer iki uçuşta ise yolculardan ikisi, ayrı ayrı olmak üzere, Maxwell davasında muhtemel tanıklar olabilecek kadınlardır. Tüm kayıtların (100 sayfadan fazla ve çok küçük puntolu metinlerden oluşan) incelemesini yeni tamamladık…» ifadeleri yer aldı. E-postada 20 yaşındaki kişinin kimliğinin de karartılmış olduğu belirtiliyor.

Maxwell davası

Ghislaine Maxwell, reşit olmayan kişileri Jeffrey Epstein’ın cinsel istismar çabalarına dahil etmek için komplo kurmak ve çocuklara yönelik cinsel amaçlı insan ticareti yapmakla suçlanmıştı. 2022 yılında yargılanan Maxwell, suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava sürecinde çok sayıda tanık ve mağdur ifadesi, Epstein ve Maxwell’in yıllarca süren yasa dışı faaliyetlerine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.

Epstein davası

Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla anılmış; 6 Temmuz 2019’da New York’ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein’in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019 tarihinde intihar ettiği açıklanmıştı. Epstein’in kurduğu iddia edilen fuhuş ağı ve ünlü isimlerle ilişkilerine dair tartışmalar dünya çapında büyük tepki çekmişti.

Diğer belge ve gelişmeler

Belgelerin kamuoyuna yansıması, daha önce ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin yayımladığı uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler dahil 33.295 sayfa belge ile bağlantılı. Ayrıca, yayımlanan belgeler arasında Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton, Kevin Spacey ve Chris Tucker gibi birçok ünlü ismin de adı ve fotoğraflarının bulunması, Epstein’in siyaset ve sanat dünyasıyla ilişkilerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bunun yanında, sosyal medya ve basında tartışmalara neden olan iddialar arasında Elon Musk ile Donald Trump arasındaki yazışma tartışmaları ve Wall Street Journal’ın Trump’ın Epstein’e 2003 yılında gönderdiği iddia edilen mektupla ilgili haberinin ardından Trump’ın gazete ve sahibi Rupert Murdoch’a karşı açtığı dava da yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı ise geçen ay çıkarılan yasayla birlikte soruşturma dosyasındaki binlerce sayfalık belgeyi erişime açmıştı.

Not: Metindeki özel isimler, tarihler ve sayısal veriler mevcut belgelerde yer aldığı biçimiyle korunmuştur.

