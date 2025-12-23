Özgür Özel: "Bahis ve uyuşturucu ülkenin ana gündemi oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında partisinin değerlendirmelerini ve iktidara dönük eleştirilerini paylaştı. Özel, konuşmasında hem tarihsel bir anmayı hem de güncel ekonomik ve toplumsal sorunları gündeme taşıdı.

Asteğmen Kubilay anması

Özel, toplantısına Asteğmen Kubilay’ın şehit edilişinin 95. yıl dönümüne değinerek başladı: "Bugün eğer bu grup toplantımız olmasaydı, Meclis açık olmasaydı pek çoğumuz gibi ben de her yıl olduğum gibi Menemen’de olacaktım. Bugün Asteğmen Kubilay’ın, Bekçi Şevki ve Bekçi Hasan’ın katledilişlerinin 95’inci yılı. Kubilay Menemen’e asteğmen olarak gitti ve Cumhuriyet’in ay-yıldızlı bayrağına karşı manda ve himaye yanlılarının ellerinde şeriat bayrağı ile dolaştıklarını, Cumhuriyet’e ve kurucusuna meydan okuduklarını, gördükleri yerde Türk bayrağını indirip şeriat bayrağı çektiklerini görünce yanındaki iki bekçi arkadaşıyla birlikte bunların karşısına dikildi. Gözü dönmüş caniler Kubilay’ı önce yaraladılar. Sonra yaralı bedenine işkence ettiler. Kubilay’ı ölümünün, şehadetinin 95’inci yılında Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki ile birlikte rahmet ve minnetle anıyoruz. Kubilay’dan bize emanettir. Cumhuriyet düşmanlarına baş eğmeyeceğiz. Gerekirse baş vereceğiz. Ama baş eğmeyeceğiz."

İktidara yönelik sert eleştiriler

Özel, partisinin Meclis performansından memnun olduğunu belirterek AK Parti'yi sert biçimde eleştirdi: "Yönetme kabiliyetlerini kaybetmişler, artık karşımızda bir iktidar partisi yok." Özel, Meclis çalışmalarını ve komisyondaki tutumları karşılaştırırken AK Parti'yi muhalefete hazır bir parti olarak nitelendirdiğini ancak bunun gerçek iktidar sorumluluğundan uzak olduğunu savundu.

Ekonomik maliyet ve enflasyon eleştirisi

Ekonomik veriler üzerinden hükümeti eleştiren Özel, 2025 enflasyon hedefi ve gerçekleşen rakamları örnek gösterdi: "2025 enflasyon hedefi yüzde 17,5 idi. Yüzde 17,5 enflasyon hedefi açıkladılar ve yılı yüzde 30’la bitirdiler." Özel, hedef ile gerçekleşme arasındaki farkı "yüzde 77" olarak vurguladı ve bu sapmanın yükünün vatandaşlara yüklendiğini savundu.

Özel ayrıca 19 Mart sürecine atıfta bulunarak ekonomik kaybı şu sözlerle özetledi: "Ne olduğunu söyleyeyim; 19 Mart sivil darbesi oldu. Buradan bütün vatandaşlarımıza hatırlatırım: Bu darbenin maliyeti, 160 milyar dolar. Devasa bir para. Emekliye lazım paranın 70-80 katı, asgari ücretliye lazım paranın 90 katı gibi bir para."

Asgari ücret ve ÖTV eleştirileri

Özel, asgari ücretin uluslararası karşılaştırmasına değinerek rakamları paylaştı: "Asgari ücret Avrupa Birliği’ndeki hiçbir ülkeden yüksek değil. Biz de 446 euro, Almanya’da 2 bin 100 euro, Fransa’da bin 800 euro, Yunanistan’da bin 27 euro." Ayrıca Özel, deprem sonrası getirilen ve daha sonra kalıcı hale getirilen ÖTV uygulamalarını eleştirerek örnek verdi: "Geldiğinde depremden dolayı ÖTV konmuştu... Bugün geldiler, en düşük ÖTV yüzde 60, en yüksek ÖTV yüzde 220."

"Bahis ve uyuşturucu ülkenin ana gündemi oldu"

Konuşmasının sonunda Özel, ülke gündeminin toplumsal çözülmeye işaret ettiğini vurguladı: "Hem bahis hem uyuşturucu ülkenin ana gündemi haline geldi. Aslında memleketin gündemi çoktan bu; yıkılan aileler, evlatlarını okula yollarken korkan aileler. Okulların önü çete dolu, torbacılar dolu. Çalıştığı iş yerinin kasasından parayı alıp bahis oynayıp batanlar, intihar edenler, evliliği bozulanlar, kaçanlar, korkunç bir ülke haline geldik. Sokağın gündemi nihayet başka vesilelerle ülkenin gündemi haline geldi."

Özel, bahis skandallarına da dikkat çekti: "Hakemler, futbolcular yasağa rağmen bahis oynuyor. Bir hakem düşünün 18 bin kez yasa dışı bahis oynamış. Hafta sonu maç oynatmış, hafta içi 18 bin kez yasa dışı bahis oynamış. Bunu yakalayamamışlar, bunu kaydedememişler. 17 bin 999 kez ıskalamışlar. En sonunda 18 binincide ortaya çıkmış. Tam anlamıyla bir çürümüşlük var."

Özgür Özel'in TBMM'deki bu çıkışı, hem tarihsel anma hem de ekonomik ve toplumsal eleştiri ekseninde şekillendi; parti çizgisi ve iktidar eleştirileriyle toplantı boyunca öne çıktı.

